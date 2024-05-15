Elektrikli araçlara geçiş konusunda geride kalan Toyota, iklim lobiciliği ve elektrifikasyon konusunda yayımlanan yeni bir raporda son sırada yer aldı.

Otomobil devlerinin büyük çoğunluğu, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla elektrikli araçlara geçişini başlatmış durumda. Ancak bu yaklaşımı benimsemeyen bazı şirketler de var. Bunlardan belki de en öne çıkanı Japon firma Toyota. Şirket, elektrikli araçların sanıldığı kadar benimsenmeyeceğini düşünerek bu konuda hamle yapmıyor ve içten yanmalı araçlarına devam ediyor. Firmanın tek tam elektrikli aracı bZ4X.

Toyota’nın bu tutumu, tabii ki elektrikli araçlar hakkındaki araştırmalara da yansıyor. InfluenceMap’in “iklim lobiciliği” konusunda her yıl yayımladığı raporun bu yılki versiyonu da şirketin bir kez daha bu konuda en alttaki şirket olduğunu ortaya koyuyor.

Toyota, lobicilik konusunda en alt sırada:

InfluenceMap, düzenli olarak otomobil üreticilerini ve otomotiv endüstrisini iklim hedeflerini durdurmak için ne kadar lobi yaptığı konusunda sıralıyor. Bu sıralamalar yalnızca şirketlerin elektrifikasyon planlarında ne durumda olduğunu değil, aynı zamanda hükûmetlerin bu hamlelere yoğunlaşması konusunda ne kadar çaba harcadıklarını da gözler önüne seriyor. Elektrikli araç üretme planlarından bu iklim hedefleri hakkında yetkilileri bilgilendirmeye kadar birçok konuda ölçülüyorlar.

Yeni raporda Toyota, %45 organizasyon puanı (ne kadar lobi yapıldığı) alarak en son sırada yer aldı. Lobicilik çabalarının ne kadar olumlu olduğunu gösteren ilişki puanında ise %52 alarak sondan ikinci sırada. Lobi faaliyetlerine ne kadar dahil olduğunu gösteren etkileşim yoğunluğunda ise %41 almış. Tüm bunların sonucunda belirlenen puanlamada ise D alarak sona yerleşmiş.

Tesla, zirvede yer alsa da düşük etkileşim yoğunluğu nedeniyle “B” almış. Onu Ford, General Motors, Volkswagen ve Mercedes-Benz C ve C- alarak takip ediyor. Bu beşli dışındaki firmaların ise D alarak elektrifikasyon konusunda pek iyi olmadıkları görülüyor. Toyota’nın da dahil olduğu Japon otomobillerinin lobicilik konusunda düşük puanlar alması da dikkat çekici. Üst sıralardaki Nissan’ı katmazsak Suzuki, Mazda ve Toyota, olumlu lobicilik konusunda son üçte yer almış.

Şirketlerin 2030’a kadar elektrikli otomobil hedeflerine göre sıralaması ise şu şekilde:

2030 yılı hedeflerine göz attığımızda %100 ile en üstte Tesla’nın yer aldığını görüyoruz. %71’lik hedefi bulunan Mercedes-Benz ikinci sırada, %69’luk BMW ise üçte. Son üçte yine Japon üreticiler var. Toyota %29 ile sondan üçüncü, Honda %24 ile ikinci, Suzuki ise %10 ile sonuncu sırada.

Son zamanlarda şirketlerin elektrikli otomobil hedeflerinin değişmeye başladığını belirtmek gerek. Şirketler, beklenen talebin gelmemesi nedeniyle tamamen elektrikli olma planlarını yavaşlatmış ve içten yanmalı araçlar üretmeye devam etmeyi planladıklarını söylüyordu. Bu da Toyota’nın, en azından şu an için pek de haksız olmadığını gösteriyor. Tabii ki şirketin çevreye zarar konusunda en büyük beş otomobil şirketinden biri olduğunu da unutmamak gerek.

Toyota neden elektrikli araçlara geçiş yapmıyor?