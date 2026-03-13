Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Fiat'ın 7 Koltuklu Yeni SUV Modelinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Motor1, Fiat'ın çok beklenen 7 koltuklu modelinin render görsellerini hazırladı. Grizzly ismini alması beklenen araç, böyle gözükebilir.

Fiat'ın 7 Koltuklu Yeni SUV Modelinin Tasarımı Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok ilgi gören otomobil markalarından biri olan Fiat, yeni modellerini de geliştirmeye devam ediyor. Şirketin en çok beklenen modellerinden biri de 7 koltuklu aracıydı. Fiat Grizly ismini alacağı aktarılan bu otomobilini 2026’nın ikinci yarısı gibi tanıtılması bekleniyordu.

Fiat’ın 7 koltuklu otomobili hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Motor1, sızıntılara dayanarak Grizzly modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren render görsel hazırladı.

Fiat'ın 7 koltuklu modeli böyle gözükebilir

fiay

Kamuflajlı test araçlarını ve sızan bilgileri göz önünde bulundurarak hazırlanan render görsele baktığımızda, aracın köşeli hatlara sahip şık görünümlü SUV tipinde bir otomobil olacağını görebiliyoruz. Ön tarafta piksel LED tasarımına sahip farlar yer alacak. Yerden yüksek bir gövde, ferah bir iç tasarım, Grande Panda’dan ilham alan detaylar da dikkat çeken diğer kıısmlardan.

Grande Panda temelinde geliştirilen modelin ona göre daha büyük ve kendine has bir havası olması bekleniyor. Uzunluğunun 4,4 metre civarında olacağı da gelen bilgiler arasında. Başta önden çekişli olacak modelin 1.2 turbo benzinli hafif hibrit motorun 145 bg’lik versiyonu ile 113 bg ve 156 bg güç üreten elektrikli seçeneklerle sunulabileceği de aktarılmış. Fiyatının ise 25 bin euro seviyelerinden başlayacağı iddia ediliyor. Bu iddiaların ve tasarımın doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.

Ucuz Egea Cross Satıştan Kaldırıldı: İşte Mart 2026 Fiat Fiyat Listesi Ucuz Egea Cross Satıştan Kaldırıldı: İşte Mart 2026 Fiat Fiyat Listesi
Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com