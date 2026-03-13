Fiat'ın 7 Koltuklu Yeni SUV Modelinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Motor1, Fiat'ın çok beklenen 7 koltuklu modelinin render görsellerini hazırladı. Grizzly ismini alması beklenen araç, böyle gözükebilir.

Türkiye’de en çok ilgi gören otomobil markalarından biri olan Fiat, yeni modellerini de geliştirmeye devam ediyor. Şirketin en çok beklenen modellerinden biri de 7 koltuklu aracıydı. Fiat Grizly ismini alacağı aktarılan bu otomobilini 2026’nın ikinci yarısı gibi tanıtılması bekleniyordu.

Fiat’ın 7 koltuklu otomobili hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Motor1, sızıntılara dayanarak Grizzly modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren render görsel hazırladı.

Fiat'ın 7 koltuklu modeli böyle gözükebilir

Kamuflajlı test araçlarını ve sızan bilgileri göz önünde bulundurarak hazırlanan render görsele baktığımızda, aracın köşeli hatlara sahip şık görünümlü SUV tipinde bir otomobil olacağını görebiliyoruz. Ön tarafta piksel LED tasarımına sahip farlar yer alacak. Yerden yüksek bir gövde, ferah bir iç tasarım, Grande Panda’dan ilham alan detaylar da dikkat çeken diğer kıısmlardan.

Grande Panda temelinde geliştirilen modelin ona göre daha büyük ve kendine has bir havası olması bekleniyor. Uzunluğunun 4,4 metre civarında olacağı da gelen bilgiler arasında. Başta önden çekişli olacak modelin 1.2 turbo benzinli hafif hibrit motorun 145 bg’lik versiyonu ile 113 bg ve 156 bg güç üreten elektrikli seçeneklerle sunulabileceği de aktarılmış. Fiyatının ise 25 bin euro seviyelerinden başlayacağı iddia ediliyor. Bu iddiaların ve tasarımın doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.