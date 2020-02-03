Yerli Üretim Fiat Egea, Sınıfının En Dayanıklı Aracı Seçildi

TOFAŞ’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen ve dünyanın çeşitli noktalarına ihraç edilen Fiat Egea, Almanya'nın resmi araç muayene merkezi GTÜ tarafından sınıfının en dayanıklı ve sorunsuz aracı seçildi.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) çatısı altında faaliyet gösteren TOFAŞ’ın 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparak ürettiği Fiat Egea, üst üste dört yıldır Türkiye’nin en çok satan otomobili olmayı başarıyor. Üretim bandından 2015 yılında inen araç, dünyanın çeşitli bölgelerine Tipo adıyla ihraç ediliyor.

TOFAŞ’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Egea, Alman mühendisler tarafından segmentinin en dayanıklı modeli seçildi. Almanya'nın resmi araç muayene merkezi GTÜ’nün hazırladığı rapora göre Fiat Egea, tamir gerektiren sorunlar kategorisinde 100 araç içerisinde 0,84'lük hata oranı ile ‘kompakt otomobiller sınıfının en iyisi’ olarak belirlendi. Şasi, gövde, motor, yağ kaçağı ve egzoz gibi kategorilerde ortalamanın üzerinde bir puan alan araç, TOFAŞ’ın yüzünü kara çıkarmadı.

Fiat Egea, üst üste dört yıl Türkiye'nin en çok satan otomobili oldu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, "Ürün özellikleri ve fiyat/fayda dengesi ile, 2016 yılında AutoBest tarafından ‘Avrupa'nın En İyi Otomobili' seçilen Egea, satışa sunulduğu tüm pazarlarda ilgi gördü. Dört yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea, Avrupa'da önemli bir başarıya daha imza attı” ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea’nın, Almanya'da üç yılını doldurmuş her otomobile yapılan kapsamlı testlerde rakiplerini önemli bir farkla geride bırakarak ‘segmentinin en dayanıklı otomobili’ seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen TOFAŞ CEO’su Eroldu, “Egea'nın başta ülkemiz ve Avrupa olmak üzere, küresel pazarlardaki başarısını sürdüreceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki TOFAŞ fabrikası, WCM (World Class Manufacturing - Dünya Klasında Üretim) programındaki puanını 81'e çıkararak, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) dünya genelindeki en iyi üretim tesisi olmayı başarmıştı.