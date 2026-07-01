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Bir Devrin Sonu: Fiat Egea Üretimi Resmen Sona Erdi!

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Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden olan Fiat Egea'nın üretimi resmen sona erdi.

Bir Devrin Sonu: Fiat Egea Üretimi Resmen Sona Erdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Fiat’ın Egea modeli, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden biriydi. Uygun fiyatı ve sorunsuz olmasıyla Türkiye yollarının âdeta bitki örtüsü hâline gelen araç, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretiliyordu. Ancak geçen yıl üzücü bir haber gelmişti.

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Tofaş tarafından yapılan açıklamada uzun yıllardır üretimde olan Egea Sedan modelinin üretiminin sonlananacağı açıklanmıştı. İlk başta 2025 sonu biteceği söylense de daha sonra üretim Haziran 2026 sonuna kadar uzatılmıştı. O gün geldi çattı. Fiat Egea üretimi bugün itibarıyla bitti.

İçerikten Görseller

Bir Devrin Sonu: Fiat Egea Üretimi Resmen Sona Erdi!
ega

Son Fiat Egea banttan indirildi

ega

30 Haziran 2026 itibarıyla Fiat Egea sedan üretimi resmen sonlandı. Bursa’daki Tofaş fabrikasında son Fiat Egea sedan modeli banttan indirildi ve bir devrin sonu geldi. Türkiye’deki kullanıcıların gözdesi olan Egea modeline bugün itibarıyla veda ettik.

Fiat Egea’nın sedan modeli 2015 yılından beri yollardaydı. Uygun fiyatlı olması, kolay parça ve sorunsuz olmasıyla ülkemizdeki sürücüler tarafından sıkça tercih edilen bir modeldi. Hatta çok uzun süreler boyunca Türkiye’nin en çok satan otomobili de olmayı başarmıştı.

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