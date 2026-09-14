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Fiat Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Eylül ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Fiat'ın kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın en çok tercih edilen modellerindeki güncel indirimleri ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Fiat Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Fiat, Eylül 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu kampanyalarla yeni araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. Egea ailesinde showroom'a özel avantajlar bulunurken, Grande Panda, 500e ve Topolino gibi modellerde fiyat ve finansman fırsatları öne çıkıyor.

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Bu içerikte Fiat'ın Eylül 2026 kapsamında öne çıkan kampanyalarını ve satın alma fırsatlarını bir araya getiriyoruz. Özellikle Grande Panda, 500e ve Topolino modellerinden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu güncel fiyat ve finansman seçeneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Fiat Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Fiat Topolino

Fiat Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL -
Egea Cross 1.990.900 TL 1.890.900 TL
Grande Panda Elektrikli 2026 1.544.900 TL -
500e 2026 2.379.900 TL -
Topolino 629.900 TL 579.900 TL
Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL -
600 2025 1.989.900 TL 1.854.900 TL
500e 2025 2.149.900 TL -

Fiat 500e: 2,149 Milyon TL'den Başlayan Fiyat ve %2,99 Faiz

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Fiat 500e, Eylül 2026 döneminde 2.149.900 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor. Model için ayrıca 280.000 TL, 12 ay ve %2,99 faizli ticari kredi fırsatı bulunuyor. Kampanya sınırlı sayıdaki 2025 ve 2026 model yılı 500e araçlar için 2 Eylül - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli.

Fiat Topolino: 300 Bin TL'ye %0,99 Faiz veya 50 Bin TL Nakit İndirimi

Fiat Topolino

Fiat Topolino'da iki farklı satın alma avantajı sunuluyor. 300.000 TL, 12 ay ve %0,99 faizli kredi seçeneğinin yanında, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 50.000 TL nakit indirim bulunuyor. Kampanya 2 Eylül - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında 2026 model Topolino araçlarda geçerli.

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