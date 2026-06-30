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Fiat Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Fiat’ın sunduğu kredi kampanyaları, sıfır faizli finansman seçeneklerinden avantajlı ödeme planlarına kadar farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Bu içerikte güncel Fiat kredi kampanyalarını, öne çıkan modelleri ve kampanya detaylarını bir arada bulabilirsiniz.

Fiat Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Yeni bir otomobil satın almayı planlayanlar için finansman koşulları artık araç seçimi kadar önemli hale geldi. Fiat da Haziran 2026 kampanyaları kapsamında hem binek hem de ticari araç modellerinde farklı kredi seçenekleri sunarak bütçesini korumak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici fırsatlar hazırlıyor. Özellikle belirli modellerde sunulan düşük faizli ve sıfır faizli kredi seçenekleri, araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor.

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Bu rehberde Fiat’ın Haziran 2026 dönemine özel kredi kampanyalarını model bazında inceleyecek, hangi araçlarda ne kadar kredi desteği sunulduğunu ve kampanyaların öne çıkan avantajlarını ele alacağız. Eğer Fiat Egea, Grande Panda, Topolino veya Fiat Professional modelleriyle ilgileniyorsanız, güncel finansman fırsatlarını içerikte detaylı şekilde bulabilirsiniz.

Fiat Grande Panda Elektrikli Kredi Kampanyası

Fiat, sınırlı sayıdaki Grande Panda BEV modelleri için özel bir kampanya sunuyor. Elektrikli model, 1.390.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dileyen müşteriler 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor.

Fiat 500e Cabrio Kredi Kampanyası

Haziran ayına özel olarak Fiat 500e Cabrio, 2.149.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Avantajlı fiyatlara ek olarak sunulan kampanya kapsamında, araç alımlarında 280 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,89 faiz oranlı kredi imkânı da müşterilere sunuluyor.

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