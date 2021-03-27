Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ve ulaşılabilir 4x4 iddiası ile ülkemizde giriş yapan fiat Panda Cross 4x4, inanılmaz düşük ağırlığı ve başarılı arazi performansı ile ön plana çıkıyor. Dış tasarım açısından ve ergonomik yapısıyla Land Rover modelleri benzerlikler taşıyan Fiat Panda Cross 4x4 özelliklerine ve fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Aslında uzun bir süredir üretimde olan Fiat Panda Cross modeli, 2019 yılında yenilenen tasarımı ile ülkemizde de satışa sunuldu. 4x4 Climbing modelinin ardından gelen Fiat Panda Cross 4x4, düşük ağırlığına göre yüksek torku ve yaklaşma/uzaklaşma eğimleri ile tam bir arazi canavarı olarak nitelendiriliyor.

Özellikle Avrupa’da düşük fiyatı nedeniyle daha çok hafta sonu arazi ve etkinlik aracı olarak kullanılan Fiat Panda Cross 4x4, ülkemizde de satışa sunulan en ucuz 4x4 modellerinin başında geliyor. Hazırsanız alt başlıklara geçerek Fiat Panda Cross 4x4 özelliklerine ve fiyatlarına detaylı bir bakış atalım.

Tasarım

Dış tasarım: Küçük ama becerikli

Oldukça kompakt bir dış tasarıma sahip Fiat Panda Cross 4x4’e baktığımızda ilk gözümüze çarpan noktalar, krom detaylı ön ve arka alt tamponları oluyor. Aynı tasarıma sahip kapı tamponları da üzerindeki 4x4 Cross yazısı ile yanlarda bulunuyor. Bu koruma tamponları kendi arasında bir bütünlük sağlarken, aracın üzerinde bulunan tavan rayları da krom detaylı olarak bu bütünlüğe katılıyor.

Koruma tamponları dışında aracın geri kalanı da bir renk bütünlüğünde gelerek ortaya göze hitap eden bir tasarım çıkıyor. Aracın ön yüzüne baktığımızda oldukça sade bir tasarım karşımıza çıkıyor. Panda serisinde kullanılan standart farların hemen altında sis farları bulunurken, ön koruma tamponu aynı zamanda radyatör için ızgara görevi görüyor. Fiat Panda Cross 4x4, genel anlamda küçük ama oldukça hoş görünen bir tasarıma sahip.

İç tasarım: Uçak kokpitini anımsatan hatlar

Aracın içine girdiğimizde bizleri sürücü ve yolcu için depolama kısımları oldukça fazla bulunan sade ve işlevsel bir kabin karşılıyor. Sürücü konsoluna baktığımızda yine aracın dışında kullanılan krom renk, burada da ön konsolda karşımıza çıkıyor. Kadranlardan başlayıp radyoya kadar devam eden bu krom detaylı tasarım, ön sürücü konsolonu üçe bölüyor ve orta kısımda küçük bir araç bilgi ekranı bulunuyor.

Bunun dışında otomobil suni deri ve kumaş karışımı koltuk döşemeleri ile geliyor. Direksiyon simidimiz ise deri. Orta konsolda ise oldukça sade tasarıma sahip bir radyo ve fiziksel kontrol tuşları bulunuyor. Fiat Panda Cross 4x4’te ne yazık ki dokunmatik bir multimedya sistemi bulunmuyor. Bunun yerine telefonunuzu bağlayıp yol bilgisayarı olarak kullanabileceğiniz Uconnect teknolojili akıllı telefon tutacağı orta konsolun üstüne yerleştirilmiş durumda. Bu akıllı telefon tutacağının haznesinde ise bir USB girişi bulunuyor.

Güvenlik

Hill Holder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi):

Manuel şanzımana sahip otomobillerin olmazsa olmazı yokuş kalkış destek sistemi Fiat Panda Cross 4x4’te ekstra bir önem kazanıyor. Debriyajın kavrama noktasına kadar otomatik fren yapan bu sistem dik arazilerde kalkış yaptığınızda, geriye kaymaları önlüyor ve olası kazaların önüne geçiyor.

ABS ve EBD:

Özellikle yoğun kumlu ve karlı arazilerde her ne kadar ABS pek kullanılmasa da şehir içi sürüşünün vazgeçilmez güvenlik önlemlerinden. ABS ile birlikte çalışan elektronik fren güç dağılımı yani EBD ise ABS sensörlerini kullanarak ön ve arka tekerleklere verilen fren basıncını dengeliyor. Bu iki teknoloji sayesinde araç, hem hafif arazi hem de yolda daha iyi bir fren performansı sergiliyor.

HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi):

Yeri geldiğinde bir güvenlik önlemli, yeri geldiğinde ise bir konfor aracı olarak nitelendirebileceğimiz yokuş iniş destek sistemi, arazide zorlu yokuşlarda iniş yaparken büyük kolaylık sağlıyor. HDC sistemi etkinken bir yokuştan inmeye başladığınızda sistem otomatik olarak devreye giriyor ve gaz/fren kontrolünü eline alarak sizi yokuştan güvenli bir şekilde kendisi indiriyor.

Diğer güvenlik önlemleri:

Fiat Panda Cross 4x4 fiyatı ve yer aldığı segment dolayısıyla pek gelişmiş ve yeni teknolojilere sahip güvenlik önlemleri ne yazık ki sunmuyor. Fakat çoğu arazi koşulunda sürücüleri yarı yolda bırakmayacak kadar da önleme sahip.

Bahsettiklerimizin yanı sıra Fiat Panda Cross 4x4’te acil fren destek sistemi (BAS), elektronik stabilite programı (ESP), çekiş kontrol sistemi (ASR), elektronik diferansiyel kilidi (ELD) ve MSR gibi sürüşe yönelik standart güvenlik önlemleri bulunuyor. Bunların yanı sıra 6 adet sürücü ve yolcu hava yastığı, ISOFIX çocuk koltuğu koruma kilidi ve lastik basınç kontrol kontrol sistemi gibi yine standart diğer güvenlik önlemleri yer alıyor.

Multimedya:

Fiat Panda Cross 4x4’te dâhili veya sonradan satın alınabilen bir dokunmatik multimedya ekranı bulunmuyor. Bunun yerine Uconnect teknolojisine sahip bir akıllı telefon tutacağına sahip oluyorsunuz. Bu akıllı telefon tutacağı ise standart olarak geliyor. Uconnect akıllı telefon tutacağının çalışma prensibi ise çok basit.

Akıllı telefonunuzdan Uconnect uygulamasını indiriyorsunuz ve bağlantıyı koruyorsunuz. Bu uygulama içerisinde aracınızın servis, yakıt ve diğer tüm bilgilerini gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulama sayesinde müzik sistemini, radyoyu, navigasyonu ve benzeri uygulamaları kontrol ederek, telefonunuzu bir multimedya aracı olarak kullanabiliyorsunuz.

Fiat Panda Cross 4x4 donanım paketleri:

Fiat Panda Cross 4x4

Fiat Panda Cross 4x4 Plus

Fiat Panda Cross 4x4, aslında pek donanım paketi olarak sayılmayacak ekstra bir donanım paketi ile geliyor. Fiat Panda Cross 4x4 Plus paketinde normal Fiat Panda Cross 4x4’e ek olarak 15 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve dış tasarım kısmında bahsettiğimiz ön ve arka koruma tamponlarının krom detayları bulunuyor. Ayrıca yine Plus pakette dikiz aynalar gövde rengi ile aynı oluyor ve ön tampona çeki demiri ekleniyor. Bunlar dışında diğer tüm bahsettiğimiz donanımlar ve güvenlik önlemleri standart olarak geliyor.

Fiat Panda Cross 4x4 performansı, motoru ve yakıt tüketimi:

Fiat Panda Cross 4x4 ve Plus paketinde tek bir motor kullanılıyor. Oldukça küçük olan bu motor 0.9 litre ve 85 beygir gücünde. Oldukça fazla ödül almış olan bu motor, 2 silindirli ve 145 nm torka sahip. Bu tork sayesinde sadece 1.000 kilo olan Fiat Panda Cross 4x4, arazide oldukça rahat ediyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip benzinli 0.9 litre Twinair bu motor, 0’dan 100 kilometreye 12 saniyede çıkıyor.

0.9 Twinair 85 HP Benzin:

Ortalama (lt/100km): 5,1

Şehir içi (lt/100km): 5,4

Şehir dışı (lt/100km): 4,9

Fiat Panda Cross 4x4 2021 fiyat listesi:

Fiat Panda Cross 4x4 194.900 TL

Fiat Panda Cross 4x4 Plus 203.900 TL

Küçük boyutu, düşük yakıt tüketimi ve boyutundan beklenmeyecek arazi kabiliyeti ile ön plana çıkan Fiat Panda Cross 4x4’ün özelliklerine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sizler de Fiat Panda Cross 4x4 hakkındaki görüşlerinizi ve Fiat Panda Cross 4x4’te beğendiğiniz noktaları bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.