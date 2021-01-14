Fransız otomobil üreticisi Renault, eski otomobillerini zamanda yolculuğa çıkararak günümüze uyarlamaya hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda yollara çıkarmaya hazırlandığı elektrikli otomobilleri, eski tasarımlardan ilham alınarak geliştirilecek. Bu yeni elektrikli araç konseptlerinden ilki ise Renault 5 oldu.

Otomobil sektöründe başlayan dönüşüm artık iyiden iyiye kendini gösteriyor. Elektrikli araçlara artan ilgi tüm otomobil üreticilerinin yönünü bu yeniliğe çevirdi ve şirketler yeni elektrikli otomobilleriyle gündemi yakalamaya çalışıyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault da pastadan payını almak için önümüzdeki yıllarda ağırlığı elektrikli araçlara vermeye hazırlanan şirketlerden biri. Son dönemde elektrikli otomobillerinde ilhamı eski tasarımlarından alacağını açıklayan şirketten bu yöndeki ilk adım da geldi.

Renault 5, geçmişten gelen ilk konsept:

Renault, geçmişten gelen ilk konsept araç olarak Renault 5'i seçti. Paylaşılan konsept tasarım görsellerindeki araç, Supercinq olarak bilinen ikinci nesil Renault 5'e oldukça benziyor. Renault 5'in bilindik tasarım ögelerinin, bu yeni konseptte günümüzde yollarda görmeye alıştığımız yuvarlak hatlarla ve farlardaki ve jantlardaki detaylarla birleştirdiğini görüyoruz. Tüm bu detaylar bir araya gelince karşımıza oldukça modern bir otomobil çıkıyor.

Yeni konsept ile birlikte Renault logosunda da ufak değişikliklere gitmiş gibi görünüyor. 70'li ve 80'li yıllarda kullanılan eski logosunun bir benzeri, konsept araçtaki yerini almış ve yakalanan retro görüntüyü taçlandıran hoş bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Aracın ne gibi özelliklerle geleceği ya da hangi pazarlarda yerini alacağı gibi detaylar henüz bilinmiyor. Aynı zamanda bu konseptin üretimde ne kadar 'böyle' kalacağını da kestirmek mümkün değil ancak Renault, bu başarılı konsepti bu haliyle pazara sunarsa büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.