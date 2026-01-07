Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Kullanılacak Yapay Zekâ Teknolojilerini Açıkladı

FIFA, Lenovo ile iş birliği içerisinde 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak yapay zekâ teknolojilerini açıkladı. Bu yıl futbol kadar yapay zekâya da doyacağız.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Kullanılacak Yapay Zekâ Teknolojilerini Açıkladı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak yapay zekâ teknolojilerini resmen açıkladı. Lenovo iş birliğiyle hayata geçirilecek bu yenilikler, turnuvayı futbol tarihinin en teknolojik organizasyonu hâline getirmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ, hakem kararlarından takım analizlerine, taraftar deneyiminden turnuva yönetimine kadar oyunun her alanına entegre edilecek.

Hakem kararlarında 3D avatar dönemi

2

2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, yapay zekâ destekli dijital futbolcu avatarları olacak. Gelişmiş 3D modelleme ve üretken yapay zekâ teknolojileri sayesinde her futbolcu, kendi fiziksel ölçülerine birebir uygun avatarlarla temsil edilecek.

Bu avatarlar özellikle ofsayt pozisyonlarının tekrarlarında kullanılacak ve hem hakemlerin karar alma süreci hızlanacak hem de taraftarlar pozisyonları çok daha net ve şeffaf bir şekilde görebilecek.

Hakemin gözünden maç keyfi

2

Bir diğer yenilik ise hakem vücut kameraları. Yapay zekâ destekli görüntü sabitleme teknolojisiyle geliştirilen bu sistem, maçları hakemin gözünden izleme imkânı sunacak.

Böylece kritik anlar daha net analiz edilecek, izleyiciler ise sahadaki atmosferi birebir hissedecek.

Takımlar için yapay zekâ asistanı: Football AI Pro

3

FIFA ve Lenovo’nun birlikte geliştirdiği Football AI Pro, turnuvaya katılan tüm takımlara eşit şekilde sunulacak yapay zekâ tabanlı bir analiz platformu olacak. Bu sistem; milyonlarca veri noktasını ve binlerce performans metriğini analiz ederek:

  • Teknik direktörlere rakip ve taktik analizleri,
  • Futbolculara kişiselleştirilmiş maç geri bildirimleri,
  • Analistlere ise video, görsel ve 3D avatar destekli detaylı içgörüler sunacak.

Amaç, büyük-küçük ayrımı olmadan tüm takımların üst düzey futbol verilerine erişebilmesi ve rekabetin daha adil hâle gelmesi.

NVIDIA'nın CES 2026’da Oyun Alanında Yaptığı Tüm Duyurular: DLSS 4.5, G-SYNC Pulsar ve Dahası... NVIDIA'nın CES 2026’da Oyun Alanında Yaptığı Tüm Duyurular: DLSS 4.5, G-SYNC Pulsar ve Dahası...
Qualcomm CES 2026’daki Tüm Yapay Zekâ Duyuruları: Dragonwing IQ10 ve Agentic AI ile Yeni Çağ Başlıyor! Qualcomm CES 2026’daki Tüm Yapay Zekâ Duyuruları: Dragonwing IQ10 ve Agentic AI ile Yeni Çağ Başlıyor!

Peki siz 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak yapay zekâ teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim