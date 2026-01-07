FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Kullanılacak Yapay Zekâ Teknolojilerini Açıkladı

FIFA, Lenovo ile iş birliği içerisinde 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak yapay zekâ teknolojilerini açıkladı. Bu yıl futbol kadar yapay zekâya da doyacağız.

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak yapay zekâ teknolojilerini resmen açıkladı. Lenovo iş birliğiyle hayata geçirilecek bu yenilikler, turnuvayı futbol tarihinin en teknolojik organizasyonu hâline getirmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ, hakem kararlarından takım analizlerine, taraftar deneyiminden turnuva yönetimine kadar oyunun her alanına entegre edilecek.

Hakem kararlarında 3D avatar dönemi

2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, yapay zekâ destekli dijital futbolcu avatarları olacak. Gelişmiş 3D modelleme ve üretken yapay zekâ teknolojileri sayesinde her futbolcu, kendi fiziksel ölçülerine birebir uygun avatarlarla temsil edilecek.

Bu avatarlar özellikle ofsayt pozisyonlarının tekrarlarında kullanılacak ve hem hakemlerin karar alma süreci hızlanacak hem de taraftarlar pozisyonları çok daha net ve şeffaf bir şekilde görebilecek.

Hakemin gözünden maç keyfi

Bir diğer yenilik ise hakem vücut kameraları. Yapay zekâ destekli görüntü sabitleme teknolojisiyle geliştirilen bu sistem, maçları hakemin gözünden izleme imkânı sunacak.

Böylece kritik anlar daha net analiz edilecek, izleyiciler ise sahadaki atmosferi birebir hissedecek.

Takımlar için yapay zekâ asistanı: Football AI Pro

FIFA ve Lenovo’nun birlikte geliştirdiği Football AI Pro, turnuvaya katılan tüm takımlara eşit şekilde sunulacak yapay zekâ tabanlı bir analiz platformu olacak. Bu sistem; milyonlarca veri noktasını ve binlerce performans metriğini analiz ederek:

Teknik direktörlere rakip ve taktik analizleri,

Futbolculara kişiselleştirilmiş maç geri bildirimleri,

Analistlere ise video, görsel ve 3D avatar destekli detaylı içgörüler sunacak.

Amaç, büyük-küçük ayrımı olmadan tüm takımların üst düzey futbol verilerine erişebilmesi ve rekabetin daha adil hâle gelmesi.

