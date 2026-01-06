Qualcomm CES 2026’daki Tüm Yapay Zekâ Duyuruları: Dragonwing IQ10 ve Agentic AI ile Yeni Çağ Başlıyor!

Qualcomm, CES 2026 kapsamında tanıttığı Dragonwing IQ10 serisi ve Agentic AI çözümleriyle robotik ve otomotiv dünyasını yeniden tanımladı. İşte şirketin fiziksel yapay zekâ ve otonom sürüş alanındaki devrimsel hamleleri...

Yarı iletken devi Qualcomm, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 etkinlikleri kapsamında önemli duyurular gerçekleştirdi. Şirket, sadece bir çip üreticisi değil, "fiziksel yapay zekâ" ekosisteminin yıldızı hâline geleceğini ortaya koydu. Qualcomm'un yeni nesil stratejisi, yapay zekâyı ekranların arkasından çıkarıp robotların ve otomobillerin kalbine yerleştirmeyi hedefliyor.

Özellikle robotik alanındaki Qualcomm Dragonwing IQ10 serisinin duyurusu, endüstrideki dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak kayıtlara geçmiş durumda. Qualcomm, gelişmiş algoritmaları ve yüksek verimlilik sunan donanım mimarisini birleştirerek, robotların sadece komutları yerine getirmekle kalmayıp; çevresini analiz eden, öğrenebilen ve karar verebilen "akıllı varlıklar" hâline gelmesinin önünü açıyor.

Karşınızda Qualcomm Dragonwing IQ10

Qualcomm'un robotik ekosistemi için tanıttığı en güçlü silahı olan Dragonwing IQ10 serisi, premium seviye insansı robotlar ve otonom mobil robotlar için özel olarak tasarlandı. Bu yeni işlemci ailesi, düşük güç tüketimiyle yüksek performanslı "robot beyni" işlevini üstlenerek, laboratuvar ortamındaki prototiplerin gerçek dünya koşullarında çalışabilen akıllı makinelere dönüşmesini sağlıyor.

Şirket, bu süreçte Figure gibi önde gelen robotik firmalarıyla iş birliği yaparak yapay zekânın fiziksel dünyadaki sınırlarını zorluyor. Dragonwing IQ10’un sunduğu heterojen bilgi işlem yetenekleri, robotların çok dilli etkileşim kurmasına, karmaşık görselleri gerçek zamanlı işlemesine ve insanlarla güvenli bir şekilde temas kurmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, lojistikten perakendeye kadar geniş bir yelpazede otomasyonu hızlandıracak.

Otomobiller "Agentic AI" ile kişisel asistana dönüşecek!

Qualcomm’un CES 2026’daki bir diğer büyük odağı ise otomotiv dünyası oldu. Şirket, Snapdragon Digital Chassis platformu üzerinden sunduğu Agentic AI çözümleriyle araç içi deneyimi tamamen kişiselleştirilmiş bir boyuta taşıyacak. Google ile yapılan stratejik iş birliği sayesinde, araçlar artık sadece sesli komutları dinleyen makineler değil; sürücünün ihtiyaçlarını öngören, sesli ve görsel etkileşimle aktif yardım sunan "ajanlar" hâline gelecek.

Otonom sürüş tarafında ise Snapdragon Ride Elite ve Cockpit Elite platformları, merkezi bilgi işlem mimarisini bir üst seviyeye çıkarıyor. Toyota’nın yeni RAV4 modelinde bu platformu tercih etmesi, Qualcomm’un otomotiv sektöründeki hakimiyetini perçinleyen bir gelişme oldu. Ayrıca tanıtılan Qualcomm A10 5G Modem-RF çözümü, araçların görev kritik veri transferlerini daha düşük maliyet ve yüksek verimlilikle gerçekleştirmesini sağlayarak bağlantılı araç teknolojilerinde yeni bir standart belirlemiş olacak.