Süper Lig Yıldızları Podolski ve Mesut FUT Birthday'de

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Mesut Özil ve Lukas Podolski, FUT Birthday Etkinliği Dahilinde Kadro Kurma Görevi Olarak FIFA 21'e Eklendi

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FIFA 21'in dönemsel olarak gerçekleştirdiği kadro kurma etkinliklerinden biri olan FUT Birthday etkinliğine Türkiye Süper Ligi'nde oynayan Mesut Özil ve Lukas Podolski de dahil edildi.

Dünyanın en popüler futbol oyunları arasında yer alan FIFA 21 hemen her dönem farklı etkinliklerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Popüler yapımda şimdi de FUT Birthday adı verilen bir etkinlik başladı. Bu etkinlikte tanıdık yüzler de var. 

Yeni etkinlikte pek çok farklı oyuncunun özel versiyon kartları yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından yıldızların yer aldığı FUT Birthday kadrosunda Antalyasporlu Podolski ve Fenerbahçeli Mesut Özil de yer alıyor. 

FUT Birthday'de ligimizden yıldızlar

podolski

Etkinlikte yer alan oyuncular arasında yer alan Lukas Podolski'nin oynadığı mevki olarak ST belirtilirken, genel puanı da 90 oluyor. Tecrübeli futbolcunun kartında yer alan özellikleri ise şöyle:

  • 90 PAC
  • 92 SHO
  • 88 PAS
  • 87 DRI
  • 47 DEF
  • 88 PHY
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Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan ve büyük sükse yapan Mesut Özil de bu FUT Birthday kadrosunda yer alan isimlerden bir diğeri oluyor. Ofansif orta saha olarak listelenen oyuncunun özellikleri ise şu şekilde:

  • 87 PAC
  • 87 SHO
  • 90 PAS
  • 93 DRI
  • 42 DEF
  • 74 PHY

FUT Birthday'e yeni oyuncular da eklenecek

mesut
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FUT Birthday 21'de Mendy ve Vardy en çok öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor. Yine de listede yer alan oyuncuların da özellikle standart kadrolarda oldukça iş yapabilecek kalitede olduğu göze çarpıyor. 26 Mart'ta başlayan etkinlikte bir sonraki oyuncu grubu ise 2 Nisan'da eklenecek.

FIFA 21 oyuncuları yeni kartlara ve yeni etkinliğe oyun içerisinden doğrudan erişebilecek. Etkinliği göremiyorsanız önce oyunu bir güncellemeniz gerekecektir. Sonrasında oyun içi etkinliklere ve yeni versiyon oyunculara erişebileceksiniz.
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