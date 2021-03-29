Süper Lig Yıldızları Podolski ve Mesut FUT Birthday'de

FIFA 21'in dönemsel olarak gerçekleştirdiği kadro kurma etkinliklerinden biri olan FUT Birthday etkinliğine Türkiye Süper Ligi'nde oynayan Mesut Özil ve Lukas Podolski de dahil edildi.

Dünyanın en popüler futbol oyunları arasında yer alan FIFA 21 hemen her dönem farklı etkinliklerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Popüler yapımda şimdi de FUT Birthday adı verilen bir etkinlik başladı. Bu etkinlikte tanıdık yüzler de var.

Yeni etkinlikte pek çok farklı oyuncunun özel versiyon kartları yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından yıldızların yer aldığı FUT Birthday kadrosunda Antalyasporlu Podolski ve Fenerbahçeli Mesut Özil de yer alıyor.

FUT Birthday'de ligimizden yıldızlar

Etkinlikte yer alan oyuncular arasında yer alan Lukas Podolski'nin oynadığı mevki olarak ST belirtilirken, genel puanı da 90 oluyor. Tecrübeli futbolcunun kartında yer alan özellikleri ise şöyle:

90 PAC

92 SHO

88 PAS

87 DRI

47 DEF

88 PHY

Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan ve büyük sükse yapan Mesut Özil de bu FUT Birthday kadrosunda yer alan isimlerden bir diğeri oluyor. Ofansif orta saha olarak listelenen oyuncunun özellikleri ise şu şekilde:

87 PAC

87 SHO

90 PAS

93 DRI

42 DEF

74 PHY

FUT Birthday'e yeni oyuncular da eklenecek

FUT Birthday 21'de Mendy ve Vardy en çok öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor. Yine de listede yer alan oyuncuların da özellikle standart kadrolarda oldukça iş yapabilecek kalitede olduğu göze çarpıyor. 26 Mart'ta başlayan etkinlikte bir sonraki oyuncu grubu ise 2 Nisan'da eklenecek.

FIFA 21 oyuncuları yeni kartlara ve yeni etkinliğe oyun içerisinden doğrudan erişebilecek. Etkinliği göremiyorsanız önce oyunu bir güncellemeniz gerekecektir. Sonrasında oyun içi etkinliklere ve yeni versiyon oyunculara erişebileceksiniz.