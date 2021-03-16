EA Games Irkçı ve Saldırgan İçeriklerle Mücadele Sözü Verdi

EA Games son dönemde saldırgan ve ırkçı içeriklerle uğraşıyor. Fifa 21’in içinde oyuncular tarafından oluşturulan içerikler nedeniyle 9000’den fazla hesap yasaklandı.

FIFA 21’de aşırı sağ gruplar tarafından oluşturulan ırkçı ve saldırgan içerikler nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Raporlanan tüm içeriklere çok dikkat edildiğini belirten EA Games’in ortalama 25.000 üzerinde hesaba da uyarı yaptığı biliniyor. Pro Clubs modunda birçok oyuncu homofobik ve ırkçı kulüp isimleri, yorumlar ve açıklamalar yaptığını belirtiyor.

Eurogamer’ın bugün yaptığı açıklamada bunlar konusunda bu durum konusunda birçok örnek verildi. Fanatik ırkçı ve sağ marjinal grupların daha önce Steam gibi platformlardan örgütlendiği biliniyordu. FIFA 21’in bu amaçla kullanılıyor olması oldukça endişe verici olarak görülüyor.

Irkçı ideolojiyi teşvik ve örgütlenme sağlanıyor

Pro Clubs modunda yazılan ırkçı, homofobik ve saldırgan içerikler dışında yorumlar ve açıklama kısımlarına yazılan çeşitli söylemlerle örgütlenme de sağlanıyor. FIFA 21’in böyle bir amaçla kullanılması elbette oldukça garip karşılanıyor. Bir spor oyununda böyle bir organizasyon planlaması yapılması oldukça ilginç. Daha önce CS:GO, Steam Chat vb. platformların bu konuşmaların dinlenmemesi için kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

EA Games konu hakkında; “Önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak yeni araçlarımız ve çözümlerimiz sayesinde daha akıllı izleme ve azaltma çalışması yapılacak” açıklamasında bulundu. Oyuncuların bu tarz içerikleri http://ea.com/report adresinden bildirmelerini istedi. Elbette son dönemde artan ırkçılığın ve oyun platformlarının bu amaçla kullanılması hemen herkesi rahatsız ediyor.