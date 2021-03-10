Zamanında PC ve Commodore 64 için yayınlanan MS-DOS futbol oyunu MicroProse Soccer, Steam'de yayınlandı. Nostaljik bir deneyim isteyenler, oyunu 9 TL'ye satın alabiliyorlar.

1988 yılında Sensible Software ve Microprose tarafından geliştirilip Ziggurat tarafından piyasaya sürülen bir MS-DOS oyunu olan MicroProse Soccer, oyunseverlerle ilk buluşmasından 33 yıl sonra Steam’de yayınlandı ve klasiklerden vazgeçemeyen PC oyuncularının beğenisine sunuldu.

İster arkadaşlarınızla ister yapay zekaya karşı mücadele edebileceğiniz MicroProse Soccer’da Dünya Kupası’na ya da uluslararası müsabakalara katılabiliyorsunuz. Orijinal oyun, 80’lerin sonunda ve 90’ların başında PC ve Commodore 64 sahiplerinin futbol tutkularını sanal dünyaya taşırken; Steam’de yayınlanan yeni versiyonu, FIFA ve PES gibi oyunların aksine nostaljik duygulara hitap ediyor.

33 yıl önce futbolseverlerin nasıl oyunlar oynadığını merak ediyorsanız; bu merakınızı ücretsiz bir şekilde gideremeyeceğinizi belirtelim. Zira MicroProse Soccer’ın Steam’de 9,04 TL’lik “indirimli” bir fiyat etiketi bulunuyor. Küçük bir nostaljik yolculuk için bu fiyatın fazla olmadığını düşünüyorsanız buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bu arada; MicroProse Soccer’ın son derece minimize sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu da belirtelim. Windows 7 ve üzeri bir işlem sistemine ihtiyaç duyan oyun, Pentium 4 ve üzeri bir işlemci, 256 MB RAM, DirectX 9 ve üzeri sürücüye sahip bir ekran kartı ve 76 MB depolama alanı bulunan herhangi bir bilgisayarda oynanabiliyor.

MicroProse Soccer tanıtım videosu