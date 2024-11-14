Apple, popüler video düzenleme uygulaması Final Cut Pro'yu yeniledi. Uygulama, yapay zekâ destekli özelliklerle donatıldı. İşte Final Cut Pro 11 ile gelen yenilikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, içerik üreticiler için vazgeçilmez olan video düzenleme programı "Final Cut Pro"yu yeniledi. Uygulamanın 11 kodlu sürümü, bugüne kadarki en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Final Cut Pro 11'in sahip olduğu özelliklere baktığımızda yapay zekâ etkisinin ön plana çıktığını görüyoruz. Zira geliştirici ekip, Final Cut Pro 11'e yapay zekâ destekli otomatik alt yazı oluşturma özelliği ekledi. Böylelikle bir videodaki ses, aynı zamanda alt yazıya dönüştürülebilecek.

Yeşil ekran zorunluluğu ortadan kaldırıyor

"Magic Mask", Final Cut Pro 11'de en çok dikkat çeken özelliklerden bir tanesi olacak. Çünkü bu özellik ile kullanıcılar, yeşil ekranlara ihtiyaç duymayacaklar. Yapay zekâ, üzerinde düzenleme yapılacak bir nesneyi belirleyebilecek.

Final Cut Pro 11'in bir diğer yeni özelliği de uzamsal video düzenleme aracı olacak. Bu özellik aslında WWDC 2024 etkinlikleri kapsamında duyurulmuştu ancak Final Cut Pro'nun yeni sürümüyle kullanıcılara ulaşmış oldu.

Bu arada; Final Cut uygulamasının iPad sürümü de bazı yeni özellikler kazandı. Bu sürümdeki en dikkat çekici özellik, "Live Drawing" olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde iPad'lerinde düzenledikleri videolara çeşitli animasyonlar ekleyebilecekler.