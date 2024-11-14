Apple, İngiltere'de 3 milyar sterlin değerinde bir dava ile karşı karşıya. "Which?" isimli bir tüketici örgütü, Apple'ın iCloud üzerinden müşterilerini dolandırdığını savunuyor. Apple ise suçlamaları reddetti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, İngiltere'de çok büyük bir suçlama ile karşı karşıya. Tüketici hakları grubu "Which?" tarafından açılan davaya göre Apple, müşterilerini iCloud tuzağına düşürüp, "dolandırıyordu".

Yapılan araştırmalara göre İngiltere'de 40 milyon civarında iCloud abonesi bulunuyor. Bu aboneler, kendi ihtiyaçlarına göre paketler alıyor ve bulut depolama alanına sahip oluyorlar. Which?'e göre Apple, müşterileri iCloud'a mahkum ederek hem haksız kazanç elde ediyor hem de rekabete aykırı hareket ediyordu. Which? CEO'su Anabel Hoult, bu dava ile teknoloji devlerinin İngilizleri dolandıramayacaklarını anlamaları gerektiğini söyledi.

Apple, suçlamaların tamamını reddetti

Açılan davaya ilişkin açıklama yapan bir Apple sözcüsü, tüm suçlamaları reddetti. Hiçbir tüketicinin iCloud satın almak zorunda olmadığını söyleyen sözcü, Apple'ın üçüncü taraf bulut çözümleri için destek verdiğini hatırlattı. Ancak Which?, davasında ısrarcı ve kazanmaları hâlinde Apple'ın 3 milyar sterlin para cezasına çaptırılabileceğini söylüyor. Davanın kaybedilmesi hâlinde Apple, İngiltere'deki müşterilerine kişi başı 70 sterlin'e kadar ödeme yapabilir.

Ancak bu dava, henüz oldukça erken aşamada. Hukukçular, davanın birkaç yıldan önce çözüleceğini düşünmüyorlar. Ancak gelecekte bu tür davaların sayısının artacağına inanılıyor. Bakalım bu dava, önümüzdeki yıllarda nasıl sonuçlanacak.