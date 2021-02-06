Final Fantasy XIV Endwalkers Genişleme Paketi Duyuruldu

Final Fantasy XIV'ün yeni genişleme paketi Endwalkers, Türkiye saatiyle dün gece itibarıyla duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Final Fantasy XIV Endwalkers genişleme paketi, bu senenin güz aylarında oyunculara sunulacak.

Japonya merkezli Square Enix, Final Fantasy XIV'ün yeni genişleme paketi Final Fantasy XIV Endwalker'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Buna göre yeni genişleme paketi bu senenin sonbahar aylarında oyuncularıyla buluşacak.

Ayrıca gerçekleştirilen bu duyuruda oyunculara tanıtılan şey sadece genişleme paketi değildi. Final Fantasy dünyasında "Job" olarak adlandırılan sınıf sistemine eklenecek iki yeni Job da yine bu etkinlik sırasında duyuruldu. Peki, açıklanan yeni bilgiler arasında neler bulunuyor gelin hep birlikte bakalım.

Final Fantasy XIV'ün yeni genişleme paketi duyuruldu

Yapımcı Naoki Yoshida tarafından yapılan duyuruya göre Final Fantasy XIV Endwalker ile birlikte oyuna iki yeni Job ekleniyor. Yoshida, oyunculardan gelen geri bildirimlerde FF XIV'te şifacı karakter eksikliğinden bahsedildiğini söylüyor ve oyuna yeni bir şifacı ekleniyor. Buna ek olarak bir de yakın dövüş karakteri oyuna eklenecek karakterler arasında bulunuyor.

Oyuna eklenecek olan bu iki karakter arasından şifacının tanıtımı gerçekleştirildi. Sage adı verilen bu karakter, Nouliths adı verilen bir silah kullanıyor ki bu silah, Final Fantasy serisinde ilk defa görülüyor ve FF XIV'e özel olarak geliştirildi. Nouliths'in görüntüsü, kullanılan silaha göre değişecek. Ayrıca Sage'i kullanabilmek için bir Job'da en az 70. seviye olmak ve Endwalkers genişleme paketini satın almış olmak gerekiyor.

Yoshida, ayrıca Sage'in "koruyucu şifacı" (barrier healer) olduğunu da dile getiriyor. Sage, iyileştirmenin yanında partisini koruyabiliyor ve büyü yeteneklerini güçlendirebiliyor. Canlı olarak gerçekleştirilen yayında yorumlarda gelen "Bu, Gundam" eleştirilerine ise "Yorum yok" şeklinde cevap verdi.

DualShockers'ta yer alan habere göre Yoshida, daha önceki hikâye bölümlerindeki karakterlerin yeniden ortaya çıkacağını dile getirirken hikâyenin de genel olarak çok sürprizli ve çok karmaşık olacağını belirtti. Endwalkers genişleme paketiyle birlikte oyuna Radz-At-Han ve Garlemald adında iki bölge ekleneceği de duyuruldu.

Tüm bunlara ek olarak oyuna gelecek olan yeni kabileler, High-End akını, ufak ölçekli PvP modu ve savaş sisteminde yeni ayarlar da yapılan duyurular arasındaydı. Yoshida'nın gerçekleştirdiği yayının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz: