TikTok, sosyal medyada önemli bir eşiği geride bıraktığını açıkladı. Sosyal video paylaşım uygulaması, aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.

Çinli internet devi ByteDance daha önce Musical.ly adlı bir uygulama yayınlamıştı. Bu uygulamada şarkılar ve kısa videolar paylaşımı öne çıkıyordu. Daha sonra ise platform bu kadarla kısıtlı kalmadı, bu arada ismini de TikTok olarak değiştirdi. 2018 yılından bu yana da platform bu isimle devam ediyor.

TikTok tartışmalı bir platform olsa da çok popüler olmaya devam ediyor. Özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında çok popüler olan platform, YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi uygulama özelliklerinin de ortaya çıkmasına önayak olmuştu.

TikTok yöneticisinden açıklama:

Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşan TikTok COO'su Vanessa Pappas, her ay "Dünyanın dört bir yanından bir milyardan fazla insan spor, müzik, sanat ve kültür, moda, DIY ve daha fazlası için eğlenmek, ilham almak veya yeni bir şey keşfetmek için TikTok'a geliyor." ifadesini kullandı.

TikTok kendisini bir sosyal medya platformundan çok bir eğlence uygulaması olarak gördüğünü ifade ediyor. Firma yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, kullanıcılarının platformda bir film süresi kadar süre harcadığını belirtmişti. Ayrıca diğer sosyal medya uygulamalarını kontrol eden insanların TikTok'u ise izlemek için kullandığını ifade etmişti.

TikTok zor zamanlar geçirdi:

Geçtiğimiz yıl, o dönemki ABD Başkanı Donald Trump, TikTok ve diğer Çin merkezli uygulamaları ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamak ile tehdit etmişti. Bu yılın yaz aylarında ise yeni ABD Başkanı Biden, daha önce gelen yasak tehdidini kaldırdığını açıklamıştı.

Trump'ın yaptığı açıklamalardan önce TikTok, Disney'in eski yöneticilerinden Kevin Meyer ile TikTok'un CEO'Su ve ByteDance'ın COO'su olarak göreve almıştı. Mayer bu görevlerde üç ay kaldıktan sonra ayrılmıştı. Bu yıl ise TikTok CEO'luğuna Shou Zi Chew getirilirken TikTok'un COO'luğunu üstlenen de Pappas olmuştu.