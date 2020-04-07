Mozilla, popüler web tarayıcısı Firefox'un yeni kararlı sürümünü yayınladı. Firefox 75, adres çubuğuna yapılan geliştirmelerle daha akıcı bir gezinme ve arama deneyimi sunuyor.

Mozilla, Windows, Linux ve macOS gibi desteklenen tüm masaüstü platformları için Firefox 75'i yayınladı. Şirket, henüz güncelleme ile yapılan değişiklikleri açıklamasa da yeni sürüm, Firefox 74 sürümü için yakın zamanda sunulan güvenlik düzeltmeleri de dahil olmak üzere, beta sürümünde test edilen tüm özellikleri içeriyor.

Firefox 75, koronavirüs Google ve Microsoft tarayıcılarının güncelleme takviminde yapılan önemli değişikliklere rağmen Mozilla'nın programına sadık kaldı. Google ve Microsoft, koronavirüs salgınına bağlı olarak değişen iş programı sebebiyle mayıs ayında doğrudan 83 sürümüne atlayacaklarını açıklamışlardı.

Firefox 75 ile geliştirilmiş adres çubuğu geldi

Firefox 75, Mozilla'nın güncellemeleri daha hızlı yayınlama planının ardından gelen ilk kararlı sürüm. Şu anda Mozilla, 4 haftada bir Firefox'un yeni bir ana sürümünü kullanıma sunmayı planlıyor. Firefox güncellemeleri artık daha hızlı yayınlansa da her yeni sürümde yapılan iyileştirmelerin sayısı azalıyor.

Firefox 75, Mozilla'nın 10 Mart'ta yayınlanan ilk beta sürümünde duyurduğu adres çubuğu geliştirmeleriyle geliyor. Yeni güncelleme kullanıcıların daha az yazarak daha fazlasını bulabilmesini amaçlıyor. Adres çubuğunu artık en sık kullanılan sitelerin bağlantılarını içeriyor.

Yeniden tasarlanan adres çubuğu arayüzü, daha küçük ekranlar için optimize edilmiş, temiz bir arama deneyimi sağlıyor. Sık karşılaşılan tarayıcı sorunlarının çözümleri de artık doğrudan arama önerileri kutusunda sağlanıyor. Firefox 75'i buradan Mozilla'nın resmi sitesine giderek indirebilirsiniz.