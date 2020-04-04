Firefox’a İki Güvenlik Açığını Gideren Güncelleme Geldi

Gizliliğe önem veren tarayıcı Firefox’un geliştiricisi Mozilla, son yayınladığı güncellemeyle iki önemli güvenlik açığını kapattı. Şirket, tüm kullanıcılarına güncellemeyi yüklemeleri gerektiğini söyledi.

İlk olarak 2002 yılında piyasaya sürülen ve Mozilla tarafından geliştirilen Firefox internet tarayıcısı, o günden beri aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Tarayıcı, özellikle kullanıcılarının gizliliğine önem verdiğinden günümüzde daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başladı.

Mozilla ekibi de Firefox’u daha iyi bir tarayıcı yapmak için çalışmalarına durmadan devam ediyor. Şirket, bugün yayınladığı güncellemeyle çok önemli iki güvenlik açığını kapatmayı başardı. Mozilla tarafından yayınlanan güncellemeyi şu anda hemen yüklemeniz büyük önem taşıyor.

Güncellemeyi her kullanıcı yüklemeli:

Firefox’un geliştiricisi Mozilla, bugün yayınlanan güncellemenin sürüm notlarında ‘önemli’ olarak sınıflandırılan iki güvenlik açığına yer verdi. Her iki güvenlik açığı da ‘use-after-free’ tipinde. Yani herhangi bir kötü niyetli kişi, istediği bir kodu kurbanın sistemindeki tarayıcı içerisinde çalıştırabilir.

Firefox tarafından yapılan açıklamada Firefox’taki iki güvenlik açığından yararlanan bu saldırıların sürekli gözlemlendiği belirtildi. Dolayısıyla şirket, kullanıcılarına bu güncellemeyi hemen indirmeleri gerektiğini söyledi. İki güvenlik açığının CVE numaraları 2020-6819 ve 2020-6820 olarak açıklandı.

Firefox’da bulunan bu güvenlik açıkları ilk olarak revskills’ten Francisco Alonso ve JMPSec’ten Javier Marcos tarafından şirkete bildirilmişti. Keşfedilen güvenlik açıkları hakkında şu anda çok fazla detay paylaşılmamış olsa da şirketin önerisini dinleyerek güncellemeyi hemen indirmek oldukça önemli.

Mozilla Firefox’a gelen yeni güncellemeyle birlikte herhangi bir yenilik tarayıcıya eklenmedi. Mozilla ekibi, yeni güncellemeyle yalnızca kullanıcılar için fazlasıyla önemli olan iki güvenlik açığının giderilmesini sağladı. Android ve iOS platformları için yeni bir güncelleme yayınlanmadı.

Mozilla tarafından yayınlanan Firefox 74.0.1 güncellemesini tarayıcınız üzerinden otomatik olarak indirebilirsiniz. Mozilla tarafından yayınlanan sürüm notlarına buradan ulaşabilir, aynı zamanda Firefox tarayıcısını da bu bağlantıdan indirerek bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.