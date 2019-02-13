Etkileşimli Netflix içerikleri ile ilgili sorunların ve bazı güvenlik hatalarının giderildiği Firefox 65.0.1 yayınlandı.

Mozilla, dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Firefox’un 65.0.1 sürümünü yayınladı. Firefox 65 sürümünün ilk mikro güncellemesi olan Firefox’un 65.0.1, tarayıcıya yeni bir özellik kazandırmıyor. Bununla birlikte bazı küçük hatalar ve güvenlik açıkları ile ilgili iyileştirmeler içeriyor.

Firefox’un 65.0.1’in en önemli iyileştirmelerinden biri Netflix ile ilgili. Etkileşimli Netflix içeriklerinde yaşanan sorun, güncelleme ile birlikte giderilmiş durumda. Mozilla, konuyla ilgili detayları paylaşmadı fakat etkileşimli Netflix içeriklerinin artık sorunsuz bir şekilde çalışmasını bekleyebilirsiniz.

Buna ek olarak WebRTC çağrılarındaki video boyutu, macOS’taki renk yönetimi hataları, Skia kütüphanesinde tam sayıların taşma sorunu gibi birkaç hata daha Firefox’un 65.0.1 ile birlikte giderildi. Firefox, dahili güncelleme motoru ile tarayıcıyı otomatik olarak güncelleyecektir.