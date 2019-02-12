Samsung İnternet Tarayıcı 1 Milyar İndirme Barajını Aştı

Samsung'un kendi akıllı telefonlarında önyüklü olarak sunduğu, diğer akıllı telefon kullanıcılarının ise mağazadan indirebildikleri Samsung İnternet Tarayıcı, 1 milyar indirme barajını aşmış durumda.

Android işletim sisteminin sahibi olan Google’ın web tarayıcısı olan Chrome’un dünyanın en popüler mobil web tarayıcısı olduğunu biliyoruz. Peki Chrome’dan sonra en popüler web tarayıcı hangisi? Opera? Firefox? Pek çok kişiyi şaşırtabilir fakat Samsung Internet Tarayıcı, 1 milyar indirme barajını aşarak Opera ve Firefox gibi popüler tarayıcıları geride bırakmış durumda.

Samsung Internet Tarayıcı ‘doğal olarak’ Galaxy akıllı telefonlarda ön yüklü olarak geliyor ve yüklü olduğu her cihaz aynı zamanda indirilmiş kabul ediliyor. Bu nedenle 1 milyar indirme sayısının kısmen de olsa hileli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sayı ne olursa olsun Samsung Internet Tarayıcı kesinlikle çok popüler bir mobil tarayıcı.

Samsung Internet Tarayıcı’yı bu kadar popüler yapan şey son derece basit bir arayüze sahip olması ve bu sayede oldukça performanslı çalışması. Samsung Internet Tarayıcı’yı yalnızca Galaxy akıllı telefon sahipleri kullanmıyor. Yeni bir tarayıcı arayan herkesin yolu Samsung Internet Tarayıcı’ya uğruyor. Deneyenlerin büyük çoğunluğu ise performanstan memnun kalıyor.