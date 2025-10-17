Tümü Webekno
Fişli Hibrit Otomobillerin O Kadar da Çevreci Olmadıkları Ortaya Çıktı: İşte O Çarpıcı Araştırma!

Otomobil firmalarının çevreci diye öve öve bitiremedikleri fişli hibrit otomobillerin, aslında o kadar da çevreci olmadıkları tespit edildi. Hatta benzinli otomobillerin emisyon oranları, fişli hibritlere göre çok daha az yüksekti. Peki firmalar yalan mı söylüyor? İşte işin aslı...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu, fişli hibrit otomobillerle ilgili bildiğiniz her şeyi unutturacak bir çalışma yaptı. Avrupa sokaklarında dolaşan 800.000 fişli hibrit otomobile emisyon ölçüm cihazı takan ekip, bu tür otomobillerin hiç de anlatıldığı gibi çevre dostu olmadığını gözler önüne serdi. Gelin bu ilginç çalışmanın detaylarına bakalım.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalara göre benzinli otomobillerin emisyon oranları, fişli hibrit otomobillerden yüzde 75 daha fazla. Bu da fişli hibrit otomobillerin ciddi anlamda çevre dostu olduğunu düşündürüyor. Ancak 2021-2023 model aralığında üretilmiş 800 bin fişli hibrit otomobil üzerinde yapılan çalışma, laboratuvar ortamındaki ölçümlerle gerçek dünya testleri arasında dağlar kadar fark olduğunu ortaya koydu.

Gerçek dünya testlerine göre emisyon farkı, sadece yüzde 19!

Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu verilerine göre benzinli otomobillerin emisyon oranları, fişli hibrit otomobillerin emisyon oranlarına kıyasla sadece yüzde 19 yüksek. Bu oran da fena değil ancak firmaların anlattığı ile uyumlu değil.

Peki neden böyle bir fark oluşuyor?

Laboratuvar ortamında yapılan testlerle gerçek dünya sonuçları arasında bu kadar fark olmasının başlıca nedeni, firmaların tam elektrik modu için yaptığı hesaplamaların hatalı olması. Şöyle ki firmalara göre fişli hibrit otomobiller, şehir içi kullanımda tüm yolculukların yüzde 84 gibi önemli bir bölümünün elektrik modunda çalışıyorlar. Ancak gerçek dünya testlerinde bu oran sadece yüzde 27 olarak tespit edildi. Elektrik modunun tahmin edilenin üçte biri kadar olması, doğal olarak emisyon oranını artırmış durumda.

Araba

