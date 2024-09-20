Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan 20 servis zorunluluğu kararının kapsamı genişletildi. Artık fişli hibrit otomobiller de söz konusu düzenlemeye uymak zorunda olacaklar.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, ithal edilen fişli hibrit otomobillerle ilgili önemli bir karar yayımlandı. Bu karar, Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışında kalan ülkelerden ithal edilen şarj edilebilir hibrit otomobiller için yeni zorunluluklar getiriyor. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, en çok da Çinli otomobil üreticileri etkileyecek gibi görünüyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Aralık 2023'te bir karar alan hükûmet, Çin gibi ülkelerden ithal edilecek elektrikli otomobiller için 7 bölgede en az 20 servis zorunluluğu getirmişti. Hâl böyle olunca Çinli elektrikli otomobillerin Türkiye'ye girişleri zorlaşmıştı. Hatta ülkemizden çekilen markalar da olmuştu. İşte bugün alınan karar, bunun kapsamını genişletmiş oldu.

Yeni karar, MG'yi köşeye sıkıştıracak

Resmî Gazete'de yayımlanan ve bir ay sonra yürürlüğe girecek olan düzenleme, en çok MG'yi etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü şirket, kısa bir süre önce ÖTV teşvikli yeni HS'yi satışa sunmuştu. Markanın bu otomobili satabilmek için söz konusu düzenlemeye uyması gerekecek.

Resmî Gazete'deki karar şöyle:

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)’in adı “Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)” şeklinde değiştirilmiştir. 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)’in adı “Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede GTİP numaraları ve eşya tanımı verilen tip onayına tabi elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatının düzenlenmesidir.” MADDE 3- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımına ilişkin 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M ve N sınıfı (M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı dahil) motorlu taşıtlar için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında, L sınıfı motorlu taşıtlar için TS 11921 standardında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,



b) Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,”



“(3) Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranır.”



MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.



MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.