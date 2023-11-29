Elektrikli otomobil ithalatına ilişkin yeni kararlar alındı. Artık her önüne gelen Türkiye'ye elektrikli otomobil getiremeyecek. Düzenleme, son tüketiciyi memnun edecek türden.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, elektrikli otomobillerle ilgili önemli bir karar yayımlandı. Bu karar, Türkiye'ye elektrikli otomobil getirmek isteyen markalar için bazı sınırlamalar getirdi. İlk aşamada zorlayıcı görünen karar, son tüketicinin işine yarar gibi duruyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)" isimli karara göre Türkiye'ye elektrikli otomobil getiren firmaların, yerine getirmeleri gereken bazı yükümlülükler olacak. Kararla birlikte tabiri caizse dileyen her marka, kafasına göre Türkiye'de otomobil satamayacak.

İşte Türkiye'ye elektrikli otomobil getirecek firmaların uyması gereken kurallar:

Markanın Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 servis noktası kurması gerekecek. Bu servis noktaları, TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında olacak ve TSE tarafından belgelendirilecek.

kurması gerekecek. Bu servis noktaları, TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında olacak ve TSE tarafından belgelendirilecek. Servis merkezinde çalışacak personelin, TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış yetki belgesine sahip olması gerekecek.

yetki belgesine sahip olması gerekecek. Marka, en az 40 personeli olan çağrı merkezi kuracak.

kuracak. Marka, Türkiye'ye yetkili temsilci atayacak.

atayacak. Marka, araçlardaki bataryaları takip edecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Daha çok Çinli markaları etkileyecek

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22) isimli karar, daha çok Çinli otomobil üreticilerini ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan firmaları kapsıyor.

Togg, yerli bir marka olduğu için bu düzenlemeden muaf olacak. Tesla'nın otomobilleri de Almanya'dan geldiği için kararın dışında kaldı. Daha birkaç haftadır Türkiye'de olan BYD ise Toyota Türkiye bünyesinde ithal edildiği için sorun yaşamayacak. Fiat ise zaten yaygın servis ağına sahip. Ancak bunlar haricinde Türkiye'ye gelmeyi düşünen markaların yukarıdaki koşulları sağlaması gerekecek.