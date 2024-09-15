Şarj edilebilir hibrit araçlara sağlanan ÖTV avantajından ilk yararlanan marka MG olacak.

Elektrikli otomobiller ve Çin'in bu alanda uyguladığı agresif stratejiler sonrasında bu ülkeden gelen üreticiler ciddi vergiler ile karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan ülkemizde Şarj Edilebilir Hibrit Araç (PHEV) olarak modeller için %30'luk bir teşvik programı açıklanmıştı.

Bu teşvikten faydalanmak için BYD hazırlıklar yapmış, hatta teşvik belgesini bekleyen Çinli elektrikli otomobil devi, Seal U DM'in fiyatlarını açıklamamıştı. Teşvikten yararlanacak ilk modelin Seal U DM olmasa bile BYD olması bekleniyordu. Bir başka Çinli üretici olan MG ise daha hızlı davranarak bu teşvikten yararlanan ilk firma olmayı başardı.

Menzili 1000 kilometreyi aşacak

MG, %30'luk ÖTV dilimine giren yeni HS modeli için elini çabuk tuttu. HS modelinin pazartesi günü ön satışa açılacağı öğrenildi. Bu model sadece elektrikli olarak 100 kilometre mesafe kat edebilen, dolu depoyla yola çıktığında ise menzili 1000 kilometreyi geçmesiyle biliniyor. Turbo motor ve elektrikli motor desteğine sahip araç 339 beygir güce sahip.

Ön satış öncelikli olarak MG'nin hâlihazırda müşterisi olan kullanıcılara açılmış olsa da 15 Eylül Pazartesi günü tüm müşerilere açılacak. Aracın gelecek ay açıklanacak olan fiyatının ise 2 milyon TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyata aracın Çin menşeli olmasından kaynaklanan %40 gümrük vergisinin de dahil olduğunu belirtelim.