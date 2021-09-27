Okulların açılmasıyla yeni ve eski tüm öğrenciler bir bilgisayar arayışına girmişken oldukça iyi bir seçenek olabilecek bir bilgisayarla karşınızdayız. HONOR MagicBook X 15, sahip olduğu özellikleri ve fiyat etiketiyle rakiplerine taş çıkarmayı başarıyor.

Teknoloji dünyasında son yılların yükselen isimlerinden birisi olan HONOR, kendi ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefon, saat, kulaklık ve aksesuarlar konusunda adını sıkça duyduğumuz şirket, bilgisayar sektörüne de güçlü bir giriş yapmayı başardı. HONOR’un ilgi çeken bilgisayarlarından biri olan HONOR MagicBook X 15, şirketin bu konudaki başarısını gösteriyor.

HONOR MagicBook X 15, tasarımı, teknik özellikleri ve taşınabilirliği ile özellikle öğrenciler ve profesyonellere hitap ediyor. Bilgisayara ilk bakıldığında elbette en ön plana çıkan özelliği tasarımı oluyor. MagicBook X 15, yüksek kaliteli alüminyum materyale yer veriyor ve bu da bilgisayara şık bir görünüm katıyor. Bilgisayar, yalnızca 16,9 milimetre kalınlığı ve 1,56 kilogramlık ağırlığıyla taşınabilirlik ve rahatlık açısından kendisini kanıtlıyor. Bilgisayarın güç tuşunda da bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

Gün içinde her işi tamamlamak için fazlasıyla yeterli donanıma sahip:

Elbette bir bilgisayarda aranan en önemli noktalardan birisi de sahip olduğu donanım. HONOR, MagicBook X 15’le bu konuda sahibini üzmeyecek bir bilgisayar üretmeyi başarmış. Bilgisayar, Intel Core i5-10210U işlemciye ev sahipliği yapıyor. Bilgisayarda yer alan bu işlemci, pek çok iş için sunduğu yüksek performansı düşük güç tüketimiyle de taçlandırıyor. İşlemcinin yanı sıra MagicBook X 15, standart olarak 8 / 16 GB DDR4 bellek seçenekleriyle birlikte geliyor. Ekran kartı tarafındaysa birçok işin sorunsuz bir şekilde halledilmesini sağlayacak Intel UHD Graphics yer alıyor.

Günümüzde bilgisayar performansını en üst düzeyde yaşamanızı sağlayan, artık öğrenciler ve çalışanlar için vazgeçilmez olan SSD, elbette MagicBook X 15’te de karşımıza çıkıyor. Bilgisayar, 256 ve 512 GB’lık SSD seçeneklerine sahip. MagicBook X 15, sahip olduğu SSD sayesinde çok yüksek hızda veri okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirebiliyor, bu da tüm bilgisayar deneyiminizi kökten değiştiriyor.

Göz sağlığını ön plana taşıyan ekran:

HONOR MagicBook X 15, günümüz için dizüstü bilgisayarlarda standart haline gelen 15,6 inç büyüklüğünde ekrana ev sahipliği yapıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olan ekran, gövde/ekran oranıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Ekran, %87 ekran-kasa oranıyla kasayı neredeyse tamamen kapsıyor. Bununla birlikte %100 sRGB oranıyla renk canlılığını da üst düzeye çıkarıyor.

HONOR MagicBook X 15’in ekranı, göz sağlığı düşünülerek de belirli teknolojilerle donatılmış durumda. Ekran, görüntüde meydana gelen titreşimleri başarılı bir şekilde engellediğini belirten Flicker-free sertifikasyonu ve göz sağlığına zararlı olan mavi ışığı engellediğini belirten düşük mavi ışık sertifikasyonuna sahip durumda.

1 saatlik şarjla bir günü rahat geçmesini sağlayan batarya:

Hafif, taşınabilir ve kompakt bilgisayarlarda en çok merak edilen noktaysa bataryaları oluyor. Sonuçta gün içinde çalışırken veya takılırken kimse bir anda şarjının bitmesini istemez. HONOR MagicBook X 15’se bu konuda rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor. Bilgisayar, 42 Wh’lık bataryasıyla normal kullanımda tüm gün şarj derdi yaşamamanızı sağlıyor.

Öte yandan bilgisayarı şarj etmeyi unuttuysanız veya bilgisayarla aceleyle bir yere gitmek zorundaysanız, çoğu bilgisayarda bulunmayan bir özellik karşımıza çıkıyor. MagicBook X 15, 65 W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 30 dakikada %53 batarya kapasitesine, 60 dakikada da %88 batarya kapasitesine ulaşabiliyor.

Ekosistem savaşında kendine yer edinen özellik:

Günümüzde artık bilgisayarlar, telefonlar ve aksesuarlar birbirleriyle sürekli bağlantı içinde çalışıyorlar. HONOR da bu noktada kullanıcılarına oldukça iyi bir özellik sunuyor. Çoklu Ekranda Çalışma özelliği sayesinde kullanıcılar, HONOR markalı telefonlarının ekranını bilgisayara yansıtarak telefonlarını gerçek zamanlı olarak bilgisayardan yönetebiliyorlar.

Fiyat konusunda ise piyasada rakip tanımıyor:

Honor MagicBook X 15, özellikle bir öğrenci için sahip olduğu fazlasıyla yeterli özellikleri ve performansı oldukça da uygun bir fiyatla sunuyor. Bilgisayar, 5.999 TL’lik fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

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