Bir Koronavirüs Projesi, Saniyede 1,5 Kentilyon İşlem Yaptı

2 dk okuma süresi
1
1
1
1
0
Dünya çapındaki gönüllülerden oluşan bir kişisel bilgisayar ağı olan [email protected], COVID-19 için saniyede 1,5 kentilyonluk işleme ulaştı. Bu değerler, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını dahi geride bırakıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 22.169 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele için birçok kurum seferber oldu. Dünya çapındaki gönüllülerin kişisel bilgisayarlarından oluşan bir sistem olan ve protein molekülleriyle ilgili simülasyonlar yapan [email protected] projesi, COVID-19'la ilgili faaliyetlerine dair bilgi verdi.

[email protected]'un açıkladığı verilere göre, sistemin toplam performansı, saniyede 1,5 kentilyon (1.500.000.000.000.000.000) işleme ulaştı. [email protected] katılımcılarının, dünyanın en güçlü süper bilgisayarından daha çok işlem yaptığı belirtiliyor. Bu değerler, en hızlı süper bilgisayar olan IBM'in Summit'inden yaklaşık 10 kat daha hızlı.

Koronavirüsteki protein hedeflerini araştırıyor

F@h

IBM'in Summit süper bilgisayarı şimdiye kadar 148,6 PetaFlop (1 PetaFLOP = 1 katrilyon işlem) hızına ulaşabilmişti. [email protected], bu devasa başarıya ulaşmak için 4,63 milyon işlemci (CPU) çekirdeği ve yaklaşık 430 bin grafik işlemci (GPU) kullanmak zorunda kaldı. Dağıtılmış hesaplama yönteminin doğası düşünüldüğünde, yani her zaman tüm işlemci çekirdekleri ve grafik işlemcileri çevrimiçi değildir, bu durumda [email protected] projelerinin kullanabileceği performans, donanımın uygunluğuna bağlı olarak değişiyor.  

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda hesaplamalı biyoloji ve kimya projesi başlatıldı. IBM, COVID-19 Yüksek Performans Hesaplama Konsorsiyumu'nu kurarak ABD'deki çeşitli araştırma kurumları ve teknoloji şirketleri tarafından kullanılan belli başlı süper bilgisayarları bir araya getirip epidemiyoloji, biyoenformatik ve moleküler modellemede araştırma simülasyonları yapmak istiyor. Bu konsorsiyuma katılan süper bilgisayarların toplam işlem hızıysa 330 PetaFLOP.

koronavirüs
İLGİLİ HABER

Koronavirüsün Havaların Isınmasıyla Yok Olabileceği İhtimalini Güçlendiren Araştırma

[email protected], çeşitli hastalıklara karşı tedavi bulmak için protein dinamiklerini anlamaya çalışan bir simülasyon projesi. Son zamanlardaysa, yeni koronavirüsteki ilacın etki edebileceği protein hedeflerini teorik olarak simüle ediyor. 

Kaynak : https://www.anandtech.com/show/15661/folding-at-home-reaches-exascale-1000000000000000000-operations-per-second-for-covid-19
1
1
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
1
1
0
En Güncel Haberler