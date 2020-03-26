Koronavirüs, Havaların Isınmasıyla Gerçekten Yok Olabilir

ABD'deki Maryland Üniversitesi, koronavirüs ile sıcaklık arasında nasıl bir bağlantı olduğunu araştırdı. Yapılan araştırma, COVID-19'un mevsimsel özellik gösterdiğini ortaya koydu. Bu durum, havaların ısınmasıyla salgının sona erebileceğinin bir göstergesi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs salgını, ilk günkü hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 487 bin 648 kişiye bulaşan virüs, 22 bin 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hükümetler, virüs salgınını önlemeye çalışırken bilim insanları da koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için çalışıyorlar.

Bilim insanlarını ve hükümet yetkililerini teyakkuza geçiren salgın, biz sıradan vatandaşların da gündeminden düşmüyor. İnsanlar, bir yandan bu virüsü kapmamak için kendilerini izole etmeye çalışırken diğer yandan da bu küresel salgının ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. Şimdiyse koronavirüs salgınının ne zaman sona erebileceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.

ABD'de bulunan Maryland Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüs ile sıcaklık arasında nasıl bir bağlantı olduğunu tespit ettiler. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından yorumlandı. Kara, ABD'deki araştırmacıların elde ettiği bulguların umut verici olduğunu ifade etti.

ABD'de yapılan araştırma ile ilgili konuşan Kara, hastalığın en çok görüldüğü yerlerdeki hava sıcaklığının 5 ila 11 derece, nem oranının yüzde 50 ile yüzde 80 aralığında olduğunu ve hastalığın yayılma hızının da yüksek olduğunu ifade etti. ABD'de yapılan araştırmanın koronavirüsün mevsimsel özellik gösterdiğini ortaya koyduğunu ifade eden Kara, elde edilen bulguların önemli olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün en yoğun görüldüğü yerler

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bugüne kadar onlarca açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaların bir kısmı, bu salgının hava sıcaklığının yükselmesi ile tarih olacağını dile getirirken, diğerleri salgının 2021 yılına kadar devam edebileceğini belirtiyordu. ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırma, salgının yaz aylarında tarih olabileceği ihtimalini destekliyor.