Football Manager 2020 İncelemesi: Almaya Değer mi?

Football Manager 2020, grafik ve oyun motoru geliştirmeleri konusunda hayal kırıklığı yarattı. Yine de oyuna bu kadar para vermeye değer mi? Sizin için oyuna yakından baktık ve değerlendirdik.

PES ve FIFA futbol hayranları için neyse, Football Manager 2020 de aynı anlamı taşıyor. Yıllardan bu yana kendimizi teknik direktör olarak görmemizi sağlayan oyun, bu sene sizi daha fazla içine çekebilir. Oyunla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığı zaman birçok kişi Football Manager 2019 devamı olarak değil, bir versiyon olarak görüldü; FM 2019.5 gibi de düşünebiliriz.

Oyunun Beta versiyonu çıktıktan sonra aslında işlerin düşünülenden farklı olduğu ortaya çıktı. Maç motoru gibi göz önünde bulunan grafiklerde fazla değişiklik olmasa da, oynanış ve kulüp yönetimi açısından değişiklikler göze çarptı. Bunun dışında yıllardır neredeyse aynı kalan röportajlara ek yeni sorular da getirilmiş. İlk defa oynayacaklar ve daha önce oynayanların fikir edinebilmesi için önemli bilgileri derledik.

Kulüp Vizyonu yeni oyunda çok önemli bir yer aldı:

İlk defa tanıştığımızda fazla bir etkisi olmayan bu özellik, FM 2020’de oldukça geliştirilmiş ve yenilikler getirilmiş. Hedefler artık seçtiğiniz takıma göre değişiyor ve neredeyse gerçek hayatla uyumlu hale getirilmiş. Eskiden olan belirli bir oyun tarzını benimseme, belirli sayıda genç oyuncu oynatma gibi hedefler yine var. Örneğin West Ham aldıktan sonra gelişmiş alt yapısını kullanmanız istenecektir.

Bu hedefleri tutturmaya çalışmak üzerinizde büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü günün sonunda hedefler tutmazsa büyük ihtimalle takımdan kovulabilirsiniz. Sizi tehlikeye düşerecek şartlardan kaçınmak için oyun başında ve her sezon sonunda yönetimle toplantılara katılmanız gerekiyor. Yeni bir oyuncuysanız sizi ilk başta zorlasa da daha sonra alışabilirsiniz.

Diğer güzel yanlarından biriyse yönetim anlayışını değiştirebilmeniz. Genç oyuncu yetiştirmeyen bir takımda göreve başlayabilirsiniz. Yönetim felsefesi açısından genç oyuncu yetiştirmek zorunlu olmasa da, eğer siz istiyorsanız yönetime bunu diretebilirsiniz. Özellikle kafanızda böyle bir şey varsa kesinlikle yapın. Çünkü ileride altyapı tesislerini geliştirmek istediğinizde bu önemli bir rol oynayacak.

Maç motoru geçen yıl ile neredeyse aynı:

Her şey 3B grafiklere geçtiğimiz zaman başladı. Eskiden oyuncularımızı 2B yuvarlık olarak gördüğümüz zaman attığımız golleri, frikikleri, pasları ve kurtarışları hayal ediyorduk. Bu durum 3B grafiklere geçince değişti ve artık görüyoruz. Durum böyle olunca bir oyuncu olarak daha iyi grafikler istemek de hakkımız. Ancak maalesef bu konuda geçen seneye göre bir ilerleme kaydedilmemiş.

Maçlar sırasında hâlâ buz pateni yapıyormuş gibi gözüken oyuncular var. Yenilik olarak kötü hava şartlarında bozulan zemini, su birikintilerini söyleyebiliriz. Bunun dışında teknik direktör animasyonları da geliştirilmiş. Bir de geçen seneye nazaran oyuncular, atak ve defans organizasyonlarında daha akıllı seçimler yapıyorlar. Geçen seneki karşı karşıya bolca gol kaçırmalar ise devam ediyor.

Takıma daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor:

Football Manager 2019’da büyük bir forvet sıkıntısı vardı. Çoğu oyuncunun forvetleri karşı karşıya bile gol atamıyordu veya 3-4 maçta bir atıyordu. Açıkçası bu sorun FM 2020’de de devam ediyor. Oyunu satın aldığınız zaman ufak çaplı sinir krizleri geçirebilirsiniz. Bir de uzaktan şut çekme hastalığı var. İki kanadı da boşta olmasına rağmen uzaktan şut çekmeyi tercih eden futbolcu sayısı da bir hayli fazla.

Bu aslında oyunun yapımcısı Sports Interactive tarafından da kabul edilen bir durum. Sizi daha fazla oyuna çekmeye çalışan ve sadece maçlara değil antrenmanlara, oyuncuların kişisel çalışmalarına da zaman ayırmanızı sağlayacak bir sistem. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz oyunlarda gelen antrenman özelliği ile takımın tüm programını ayarlayabiliyorsunuz. Hücum konusunda yetersiz kalıyorsanız, takımınıza hücum çalıştırın.

FM 2020 ile artık takımın iç işlerine daha fazla hakim oluyoruz. Bu noktada geçen senelerde olduğu gibi genç oyuncular ve ilk 11’de kritik görevler üstlenen oyuncularla yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Bu oyunculara özel antrenman programları çıkarmalısınız. Bu sahadaki sorunlarına yönelik de olabilir. Örneğin orta açma konusunda kötü bir kanat oyuncunuz varsa, kişisel antrenman olarak orta açma verebilirsiniz.

Durmadan oynamak isteyen yedek futbolcu sıkıntısı artık yok:

Sizi bilmem ama beni en çok sinirlendiren ve bıkma noktasına getiren durumlardan biriyde buydu. Bu durumu herkes yaşıyor; her şey harika giderken, zirveye veya küme düşmemeye oynarken bir anda yedek kulübesindeki bir oyuncu çıkıp oynamak istediğini söylüyor. Kadro statüsü yedek olsa bile futbolcular maalesef yerinde duramıyor ve hatta sizi takımdan ayrılmakla tehdit ediyorlar.

FM 2020 ile bu duruma bir nebze de olsa son verilmiş. Özellikle yenilenen oyuncu vaatleri ile bu durumu kontrol altına almanız mümkün. Yedek oyuncularla sözleşme imzalarken artık ilk sene az oynayacağı ama daha sonra forma şansı bulabileceğini belirtebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kötü form sergileyen yıldız isimleri bile yedeğe çekseniz sorun yaşanmıyor.

Geliştirme merkezi ile genç yıldız fabrikası kurabilirsiniz:

Herkesin hayalinde genç oyuncuları satıp, yıldız oyuncuları (FM Wonderkids) alma düşüncesi vardır. Bazı FM oyuncuları sırf genç oyuncu yetiştirmek için bile bunu istiyorlar. Eskiden de yapılabilen bu yöntem, geliştirme merkeziyle artık daha da kolay ve kontrollü hale getirilmiş. Kulüp vizyonu içerisinde genç oyuncu yetiştirme şartını da kabul ettirirseniz, gerçekten de bir fabrika olabilirsiniz.

Bu yöntem için altyapısı iyi durumda olan bir takımı seçmek gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ancak aslında durum öyle değil; bolca zamanınız varsa altyapısı kötü olan bir kulüpte de bunu yapabilirsiniz. Önce birkaç başarı ve ardından altyapı geliştirmesi yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda kötü bir altyapınız varsa, diğer takımların 23 yaş altı oyuncularını izlemek de işinizi kolaylaştırabilir.

Football Manager 2020 teknik heyetlerin oyunu olabilir:

Football Manager 2020 ile beraber taktik ekranında büyük değişiklikler oldu. Görsel anlamda yapılan değişikliklerin yanında, detaylandırma da söz konusu. Ayrıca teknik heyet artık daha verimli çalışıyor. Eskiden oyuncuların yıldızlarına göre öneri veren ekip, artık antrenman performansını da dikkate alarak, olası en iyi kadroyu size öneriyor. Bunun dışında maç maç taktik de veriyor.

Takım antrenmanları konusunda teknik heyetten destek almak gerekiyor. Bu nedenle antrenör ekibinizin iyi olmasının yanında, asistan menajer görevini üstlenen kişinin de özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Maç öncesi, maç içinde ve sonrasında gelen teknik heyet önerileri belki de kötü gidişatınıza son verebilir. Bunun dışında takımla sık sık toplantı yaparak, hedeflerinizi de belirleyebilirsiniz.

FM 2020 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 – 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci:: Intel Core 2 – 1.8 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Football Manager 2020 sistem gereksinimleri oldukça düşük. Bu nedenle bilgisayarım kaldırır mı diye düşünmenize fazla gerek yok. Football Manager 2020 satın almak için Steam veya kendi resmi sitesini kullanabilirsiniz. Oyunun en ucuz fiyatı şu an için 199 TL gözüküyor ancak sıkça indirime giriyor. Bu nedenle indirimdeyken almanızı tavsiye ederiz. Football Manager 2020 Mobile fiyatı ise Google Play Store’da 60 TL.

Football Manager 2020 alınır mı?

FM 2020’yi özetlemek gerekirse, grafikler ve oyun motoru açısından büyük değişiklikler yapılmamış. Genel olarak oyunda takımların iç işleyişlerinde göze görülür ve önemli değişiklikler yapılmış. Artık bir takıma girdiğimiz zaman uzun vadeli planlar yapabilir ve kafamızdaki planları takıma da yansıtabiliriz. Ayrıca teknik heyetin işlevselliği de arttırılmış. Artık daha detaylı bir oyunumuz var.

Bunun dışında FM 2020 yorumları arasında çok fazla eleştiri var. Bu eleştirilerin büyük kısmı da oyunun grafik ve maç motoru anlamında büyük değişiklikler içermemesi yönünde. Bunun dışındaki oynanışta çok fazla eleştiri olmadığını gördük. Bir çoğumuzun şikayet ettiği transfer sorunları, röportajlardaki soruların çeşitliliği ve yedek oyuncu sorunlarına da çözümler getirilmiş.

Bu bağlamda aslında yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra FM 2020’nin geçen seneki oyunla çok fazla farklı olduğunu söylemek zor. Bu nedenle “FM 2020 alınır mı” sorusunun cevabını siz verebilirsiniz. Sizce 2020 versiyonu için yapılan değişiklikler yeterli mi? Bu fiyata oyunu satın alır mısınız? Düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın.