Football Manager 26, İlk Kez Resmî FIFA Lisansına Sahip Olacak (Dünya Kupası Geliyor)

Yılın futbolseverler tarafından en çok beklenen oyunlarından Football Manager 26'nın ilk kez resmî FIFA lisansına sahip olacağı açıklandı.

Football Manager hayranları için büyük bir yenilik duyuruldu. Serinin yeni oyunu Football Manager 26, ilk kez resmî FIFA lisansına sahip olacak.

Sports Interactive ile FIFA arasında imzalanan çok yıllı anlaşma sayesinde 2026’da Kanada, Meksika ve ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi oyunda resmî turnuva logoları, formalar ve yayın grafikleri yer alacak. Ayrıca FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası da oyuna dâhil edilecek.

Dünya Kupası öncesi dev güncelleme geliyor

Yeni lisansla birlikte, oyunun Uluslararası Menajerlik modu tamamen yenileniyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde yayınlanacak güncellemeyle oyuncular, turnuvaya katılan 48 takımın resmî formaları ve diğer birçok lisanslı içeriklerine erişebilecek.

Stüdyo direktörü Miles Jacobson, “Bu iş birliği bizim için tarihi bir an. FIFA desteğiyle menajerlik deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağız” dedi. Ayrıca kadın futbolunun da ilk kez seriye eklenmesiyle, Football Manager 26 serinin en kapsayıcı ve gerçekçi versiyonu olmaya aday.