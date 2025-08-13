Sevilen futbol menajerlik serisinin uzun süredir beklenen yeni oyunu Football Manager 26'dan ilk fragman yayımlandı.

2023'ün Kasım ayından bu yana yeni Football Manager oyunu çıkarmayan Sports Interactive ve SEGA, Football Manager 25'in iptal edilmesinin ardından Football Manager 26'ya dair ilk tanıtımı yayımladı.

Yeni oyunla yepyeni bir motora geçme kararı alan Football Manager ekibi, kendi motorlarını bırakarak Unity'ye geçecekti. Bu geçiş süreci tahmin edildiği gibi sancılı olmuş ve şirketin bir oyunu atlama kararı almasına yol açmıştı.

Football Manager 26 ilk fragmanı:

Bugün yayımlanan ilk Football Manager 26 fragmanı, oyunun maç motoruna odaklanıyor. Videoda yapılan açıklamaya göre çok yakında oyunun maç motorunun detaylı tanıtıldığı bir fragman yayımlanacak.

İlk görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla maç motorunun grafik düzeyi çağ atlamış durumda. Zamanında Football Manager serisine rakip olarak geliştirilen FIFA Manager serisindeki maç motoru, o yıllardaki FIFA serisi kadar gerçekçiydi. Görünüşe göre yeni Football Manager 26'da da aynı gerçekçilikte bir maç motoruyla karşılaşacağız. Şimdilik bunun yanıtını öğrenmek için yeni fragmanı beklememiz gerekecek.