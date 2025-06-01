'Football Manager' Yapımcılarından Ücretsiz Yeni Futbol Menajerlik Oyunu Geliyor: Football Club Champions Duyuruldu!

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'Football Manager' Yapımcılarından Ücretsiz Yeni Futbol Menajerlik Oyunu Geliyor: Football Club Champions Duyuruldu!
Football Manager serisi her ne kadar bu yıl sonunda FM 26 ile geri dönecek olsa da SEGA, oynaması ücretsiz yeni bir futbol menajerlik oyunu duyurdu.

Bildiğiniz üzere yeni Football Manager oyunu iptal edilmiş ve şirket FM 25'i atlayarak FM 26 için çalışmalarını sürdürmeye devam etmeye karar vermişti. SEGA yine de bu boşluğu doldurmak için tamamen ücretsiz Football Club Champions adında yeni bir oyunu duyurdu.

Şu an kapalı beta testine katılmak mümkün olan oyun, Football Manager’in temelini oluşturan oyun motorunu kullanıyor ve sizi küçük, yerel bir kulüpten başlayarak dünya futbolunun zirvesine taşıma hedefiyle yola çıkarıyor.

Football Club Champions duyuru fragmanı

Oyunda J League, K League ve Manchester City de dâhil olmak üzere 10.000’den fazla gerçek futbolcu yer alacak. Tanıtım videosu, SEGA’nın Japonya’da efsane olmuş eski futbol oyunu serisi Pro Soccer Club o Tsukuro'ya da göz kırpıyor.

Oyunun hem mobilde hem konsollarda çıkacak olması ve özellikle Asya pazarına yönelik lisanslara sahip olması, SEGA'nın daha çok bu bölgeyi hedeflediğini gösteriyor ama daha kapsamlı ve detaylı bir futbol menajerlik deneyimi isteyenlerin FM 26'yı beklemesi çok daha makul görünüyor.

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