ABD'de federal güvenlik düzenleyiciler, Ford'un eller serbest sürüş modu olan BlueCruise'un iki ölümlü kazada aktif olması üzerine soruşturma başlattı.

Hemen her büyük otomobil üreticisi gibi Ford da sürücülerin işlerini kolaylaştıracak yeni teknolojiler geliştirmek için çaba sarf ediyor. Firmanın eller serbest sürücü asistan sistemi BlueCruise da bu teknolojiler arasında yer alıyor. ABD'de yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği iki kazada BlueCruise sisteminin aktif olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) Kusurlar İnceleme Ofisi (ODI) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz dönemde gerçekleşen iki ölümlü kazada da BlueCruise sisteminin aktif olduğu doğrulandı. Şubat ayında Teksas'ta, Nisan ayında da Pennyslvania'da gerçekleşen iki kaza, bu sistemin aktif olduğu ilk ölümlü kazalar olarak tarihe geçti.

Ford, NHTSA ile çalıştıklarını açıkladı

Konuyla ilgili olarak Ford'dan yapılan açıklamada firmanın NHTSA ile birlikte çalıştığı ifade edildi. Öte yandan yeni soruşturma, ODI'nin en yüksek profilli soruşturmalarından birinin hemen ardından gelmiş oldu. Bir önceki araştırmada kurumun hedefinde Tesla yer alıyordu. Çok sayıda Tesla aracın 2021 yılında yollarda bekleyen acil durum araçlarına çarpmasının ardından soruşturma açılmıştı.

Ford'un BlueCruise sistemi şu anda Mustang Mach-E, Ford F-150 serisi, Explorer serisi ve Expedition serisinde kullanılıyor. Ford'un 2021 yılında duyurduğu özellik yalnızca önceden haritalandırılmış otobanları kapsıyor ve kamera sistemi de sürücünün yola konsantre olduğundan emin oluyor. Yetkililer ise otopilotun becerileri ile sürücülerin bekledikleri arasındaki farklardan kaynaklı olarak önlenebilir kazaların gerçekleştiğini belirtiyor.