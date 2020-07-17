Ford Bronco’nun Mühendislik Başarısını Gösteren Görüntü

Ford Bronco'nun genel tasarımına dair pek çok fotoğraf bulunuyor. Peki aracın yürüyen aksamının nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Paylaşılan yeni görüntüler, yürüyen aksamın hem araç içindeki pozisyonunu hem de tek başına nasıl göründüğünü ortaya koyuyor.

ABD’li otomotiv devi Ford, arazilerin yeni efendisi olmaya aday off-road aracı 2021 Ford Bronco’yu geçtiğimiz günlerde resmen tanıttı. Jeep Wrangler’ın doğrudan rakibi olarak karşımıza çıkan yeni Ford Bronco, orijinal tasarımdan fazla uzaklaşmayan modern çizgileriyle otomobil tutkunlarından tam puan almayı başarmış durumda.

Dışarıdan baktığımızda nispeten klasik ancak kaslı bir görünüme sahip olan 2021 Ford Bronco’nun altında ise son derece karmaşık ve gelişmiş bir mühendislik bulunuyor. Yeni Bronco’nun Baş Program Mühendisi ve Araç Mühendisliği müdürüyle bir röportaj gerçekleştiren Jalopnik, Ford Bronco’nun yürüyen aksamının bir fotoğrafını paylaştı.

Ford Bronco'nun yürüyen aksamının araç içindeki halini gösteren görsel

Aslına bakacak olursak yeni Ford Bronco, Jeep Wrangler ile bazı benzer mühendislik çalışmalarından geçmiş. Örneğin her iki aracın şasisi de üst düzey güvenlik sunması adına yüksek mukavemetli çelik ile inşa edilmiş. Bununla birlikte Bronco, temel platformunu bir başka popüler Ford aracı Ranger kamyonet ile paylaşıyor.

Ford Bronco'nun yürüyen aksamı

Aslına bakacak olursak bir off-road cip ile off-road destekli bir kamyonetin aynı platform üzerine inşa edilmesi anormal bir tercih değil. Zira Bronco ile Ranger, pek çok açıdan benzer ihtiyaçlara sahipler. Bu arada Ford Bronco’nun özelliklerine ve fiyatına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.