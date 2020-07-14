Ford, yeni SUV modeli Puma'ların Türkiye pazarındaki yerini aldığını duyurdu. Şirketin Kuga'dan sonraki yeni SUV modeli olan Puma, tasarımı ve geniş iç hacmiyle tüketicileri etkilemeye çalışacak.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından bir tanesi Ford. Şirket, gerek ticari gerekse günlük kullanımlar için tasarladığı araçlarla ön plana çıkmayı başarıyor. Ford şimdiyse, yeni SUV modeli Puma'yı ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni Puma'lar, sahiplerini Ford yetkili satıcılarında bekliyorlar.

Tüketiciler, özellikle de son yıllarda SUV ve crossover tipindeki araçlara ilgi duymaya başladılar. Hal böyle olunca da otomobil üreticileri, bu durumu görmezden gelmediler ve nispeten büyük araçlarıyla tüketicileri mest etmeye çalıştılar. Ford da bir süredir Kuga'yla SUV deneyimi sunmaya çalışıyordu. Şirket artık Puma'yla da en az Kuga kadar popüler olmayı amaçlayacak.

Karşınızda yeni Ford Puma

Yeni Ford Puma'nın hem sportif hem de olduğundan daha geniş gibi görünen bir tasarımı var. Ford tasarım ekibi, en küçük detayları bile düşünmüş ve Puma'yı tüm beklentileri karşılayacak şekilde tasarlamış. Araç, dış tasarımındaki şıklığı da iç tasarımındaki geniş ve konforlu yaşam alanının yanı sıra 456 litrelik sınıfındaki en iyi bagaj hacmi ile tamamlıyor.

Ford Puma, Style ve ST-Line donanımları ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Style donanımda 1.0 litrelik 6 ileri vitesli manuel ya da 1.0 litrelik Ecoboost 7 ileri vitesli otomatik seçimler bulunuyor. ST-Line donanımında ise 1.0 litrelik Ecoboost Hibrit 6 ileri manuel vites seçeneğini görebiliyoruz. ST-Line donanım, Style donanıma göre daha sportif detaylar içeriyor.

Yeni Ford Puma, sadece tasarım ve teknik özellikleri ile ön plana çıkan bir araç değil. Ford, bu SUV modelinde de kullanıcıların güvenliğini ve günümüzün popüler teknolojilerini tüketicilere sunuyor. Aktif fren özelliği, çarpışma önleme sistemi, acil durum manevra destek sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi özelliklerin hepsi, Ford Puma'yı daha da ön plana çıkarmaya yetiyor.

Ford, pek çok tüketicinin ilgisini çekmeyi başaracak yeni SUV modelinin fiyatı ile detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu araca sahip olmak isteyen tüketicilerin giriş seviye bir Puma için 192.500 TL'yi gözden çıkarmaları gerekiyor. Ford'un yeni SUV modelinin ne kadar başarılı olabileceğini ise zaman gösterecek. Ford Puma ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.