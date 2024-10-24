Ford CEO'su Jim Farley, altı aydır Xiaomi'nin Speed Ultra 7 model elektrikli aracını kullandığını itiraf etti. Kullanmayı bırakmak istemediğini açıkladı.

Amerika'nın en büyük otomobil şirketlerinden Ford'un CEO'su Jim Farley, son altı aydır Xiaomi'nin elektrikli aracını kullandığını açıkladı.

Jim Farley, "The Fully Charged Podcast" adlı programda, Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı olan Speed Ultra 7'yi kullandığını belirttikten sonra ise bu aracı kullanmayı bırakmak istemediğini de ekledi.

Jim Farley Xiaomi aracını Şanghay'dan getirtti

Pekin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, 2023 yılı Aralık ayında duyurduğu Xiaomi Speed Ultra 7 ile otomotiv sektörüne adım atmıştı. Yaklaşık 30.000 dolar değerindeki bu lüks elektrikli sedan, sadece Çin'de satılıyor ve üç farklı modelle sunuluyor: SU7, SU7 Pro ve SU7 Max. En üst model olan SU7 Max, tek bir şarjla 500 milden fazla yol alabiliyor. Bu, Tesla Model S'nin sunduğu 400 mil menzilden daha yüksek bir performans.

Jim Farley, "Şanghay'dan Şikago'ya bir tane getirdik ve altı aydır kullanıyorum" dedi. Ancak Farley'nin hangi versiyonu kullandığı belirsizliğini koruyor. Farley, Xiaomi'nin operasyonlarını ve aracın popülerliğini övdü. Ford, Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edebilmek için düşük maliyetli bir elektrikli araç platformu geliştirmeye odaklanmış durumda. Farley, iki yıl önce bu amaçla bir "Skunk Works" ekibi kurdu. Ayrıca Ford’un EV çabalarını daha büyük ve pahalı piller gerektiren araçlardan uzaklaştırarak daha küçük ve ekonomik modeller üzerine yoğunlaştırdı.

Ford CEO'su Jim Farley, Çinli üreticilerin ABD otomotiv endüstrisi için büyük bir rekabet oluşturduğunu belirtti. Farley, "Bence ana rakibimizin GM veya Toyota değil, Çinliler olduğunu görüyoruz. Çinliler güç merkezi olacak" dedi. Ford gelecekteki stratejilerini bu rekabet ortamına göre şekillendirmeye devam edecek.