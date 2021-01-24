Ford'dan Diğer Araçları Tehlikelere Karşı Uyaracak Sistem

Otomobiller akıllandıkça önümüze yeni teknolojik fikirler çıkıyor. Ford'un şimdiki çalışmasında da amaç, otomobillerin tehlikeleri birbirlerine haber verebilmesini sağlamak.

Birkaç yıl önce Ford, birbirini takip eden otomobiller teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu sistemi tamamen trafik ışıklarıyla entegre kullanmak üzere planlar yaptığını açıklamıştı. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni teknoloji de yolları daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Basitçe özetlemek gerekirse yeni Ford araçlar çeşitli verileri işleyebilecek ve bu durumu bir acil durum ya da tehlike habercisi olarak kullanacak. Örneğin ilerideki aracın hava yastığı açıldıysa kaza uyarısı verecek.

Tüm otomobillere uyarı gidecek

Ford araçların topladığı veriler, firmanın güvenli sunucusuna gönderilecek. Bu güvenli sunucu da coğrafi olarak yakınlarda bulunan otomobillere uyarıda bulunacak. Bu uyarı sadece Ford otomobillerle de sınırlı kalmayacak.

Avrupa Komisyonu'nun da desteklediği Yol Güvenliği için Veri ortaklığı bu girişimin de en önemli destekçisi konumunda. Projenin testlerinde de 16 aylık bir süreçte güvenlikle ilgili trafik bilgilerini (SRTI) içeren milyonlarca mesajın paylaşıldığı ifade ediliyor.

Projede yer alan diğer SRTI ortakları arasında Volvo, BMW ve Mercedes-Benz yer alıyor. Bir araçtan diğerine giden veri anonim olarak gönderiliyor. İletilebilen bilgiler arasında ise yolda kalan ya da kaza yapmış araçlar, düşük görüş mesafesi, kaygan yol gibi konular yer alıyor. Şu anda Avrupa'da kullanılan yeni Ford Kuga ve Ford Puma modelleri sürücüleri önden uyarıyor.

Araçların iletişimi sürücülere faydalı olacak

Ford Avrupa'dan Bağlantılı Araç Müdürü olan Peter Geffers, "Bağlantılı araçlar şoförlere bir sonraki köşenin ardında gizlenmiş olası tehlikeleri haber verecek" derken, "Yol güvenliği veri paylaşım ekosistemleri, daha fazla araç ve ölçüm kaynağı dahil oldukça daha etkili hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu teknolojinin diğer Ford modellerine nasıl ne zaman yayılacağı ya da bu teknolojinin hangi bölgelere yayılacağı şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Bakalım Ford ve diğer partnerleri bu teknolojiyi ne zaman standart haline getirecek.