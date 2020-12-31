Euro NCAP, yeni kriterleriyle birlikte Avrupa'da satışta olan 19 van modelini test etti. Araçların aktif güvenlik sistemlerini test eden kuruluş, Türkiye'de de çok tercih edilen Ford Transit'in alanının en iyisi olduğunu söyledi. Transit'in altın ödülüyle yetinmeyen Ford, Custom modeliyle de gümüş ödül aldı.

Otomobil dünyasının en bilindik güvenlik ve performans değerlendirme kuruluşu Euro NCAP, yeni bir aktif güvenlik sistemi testine başladı. Yeni test kriterleri kapsamında acil fren sistemi, hız sınırlayıcı, yolcu ve şerit takip sistemini test eden kuruluş, bu yeni testiyle Avrupa'da satışta olan 19 van modelini denedi. Yapılan değerlendirmelerde yüzü gülen otomobil üreticisi ise Ford oldu. Şirket, Transit ve Custom modelleriyle ödül almayı başardı.

Euro NCAP'in yeni testlerine giren Ford Transit, değerlendirmeler sonucunda altın ödül aldı. Ford Custom ise gümüş ödül aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Ford'un aktif güvenlik sistemlerinin sınıfının lideri olduğu ifade edildi. Yetkililere göre Ford'un levha tanıma sistemi de yüzde 100 başarıyla, trafik güvenliğinin sağlanmasında yardımcı oluyor.

Euro NCAP, vanları en gerçekçi koşullarda test etti

Euro NCAP yetkilileri, yeni kriterlerin olduğu testi en gerçekçi koşullarda gerçekleştirdiler. Bu bağlamda özel bir pist hazırlayarak, test edilen 19 van modelini maksimum kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yükleyen yetkililer, özellikle de acil fren sistemini en gerçek koşullarda denemiş oldular. İşte bu testin en iyisi, rakiplerinden daha iyi sonuçlar veren Ford Transit oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Euro NCAP Genel Sekreteri Dr. Michiel van Ratingen, ticari araçlarda yer alan aktif güvenlik sistemlerinin sadece kendileri için değil, tüm tüketiciler için kritik bir önem arz ettiğini söyledi. Bu bağlamda sektörün en önemli öncülerinden bir tanesinin Ford olduğunu ifade eden Ratingen, şirketin taahhüt ettiği özelliklerle araçlarda bulunan özelliklerin uyumlu olduğunu söyledi.