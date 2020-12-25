Ford, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir ürün duyurdu. Otomobil sektöründen çok daha farklı olan bu ürün, teknolojik bir kazak. Üzerinde bulunan projektörlerle 1,5 metrelik alana çam ağacı aydınlatması yansıtan kazak, farkındalığın da artmasını amaçlıyor.

2020 yılında hayatımızı esir alan koronavirüs salgını, maske ve sosyal mesafe gibi şeylerin hayatımıza girmesini yol açtı. Haliyle hemen her sektör de bundan etkilendi. Şimdiyse Ford, sosyal mesafe ile ilgili ancak çok da kendi sektöründe olmayan bir adım attı. Şirket, yılbaşı için özel bir kazak tasarlayarak, trafikteki farkındalığı artırmak için dikkat çekici bir projeye imza atmış oldu.

Ford tarafından tasarlanan kazak, üzerinde projektörler taşıyor. Bu projektörler, çam ağacı şeklinde ışık yayarak, sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor. Böylelikle yürürken, bisiklet ya da scooter kullanırken, çevrenizi aydınlatmış oluyorsunuz. Oldukça kalın görünen kazağın mont giymeden yeterli olup olmayacağını tahmin etmekse pek de mümkün değil.

Ford tarafından tasarlanan teknolojik kazak, işte böyle görünüyor

Yılbaşının ikonikleşmiş simgelerinden bir tanesi, geyiklerdir. Ford, tasarladığı kazağın üzerine yerleştirdiği geyiğin burnuna ve boynuzlarına, projektörler ekledi. Bu da çam ağacı şeklindeki ışıklandırmanın 1,5 metrelik alanda yansıtılmasını sağlıyor. Özellikle de scooter ve bisikletli vatandaşlara yönelik farkındalığı artıracağını düşünüyorlar.

Ford'un yılbaşı kazağının her tüketiciye hitap etmeyeceği aşikar. Ancak bu tür ürünlerden hoşlanan tüketiciler, Ford'un teknolojik kazağını yollarda kullanmaya başlayacaklar gibi görünüyor. Peki sizin bu kazakla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ford'un kazağını satın alıp kullanmayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.