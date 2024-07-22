Elektrikli otomobil planlarını erteleyenlere bir yenisi daha eklendi. Ford, 2030 itibarıyla Avrupa'da tamamen elektrikli araç satma planından vazgeçti.

Birçok otomobil devi, normalde önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planlıyorlardı. Ancak talebin çok az olması, bu planlarını ertelemeye başlamalarına neden olmuştu. Bugün ise Ford’dan benzer bir hamle geleceği ortaya çıktı.

ABD merkezli şirket, normalde 2030 yılı itibarıyla Avrupa’da sadece elektrikli otomobil satmayı planlıyordu. Bu plan, 2021 yılında duyurulmuştu. 2026’da ise tüm yerel modellerini şarj edilebilir hibrit yapacaklardı. Ancak bu planlar, değişti.

Yeterli talep olmaması, Ford’u Avrupa’da tamamen elektrikli araçlara geçmekten vazgeçirdi

Ford’un Model E elektrifikasyon bölümünün COO’su Marin Gjaja, Autocar’a verdiği demeçte 2030 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikliye geçmenin hem müşterileri hem de kendileri için iyi bir seçenek olmayacağını belirtti.

Ford’un planlarının gereğinden fazla iddialı olduğunu söyleyen Gjaja’ya göre vazgeçme sebepleri, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi müşterilerin elektrikli araçlar için yeterli talebinin olmaması. Yönetici, elektrikli araçların yüksek maliyetinin ve hükûmet teşviklerinin azalmasının talebin azalmasında etkili olduğunu düşünüyor.

Gjaja, birden fazla güç aktarma organına sahip araç yaklaşımının özellikle Avrupa’da rekabetçi kalmak için etkili olacağını da belirtmiş. Yani şirket, hem içten yanmalı, hem tam elektrikli hem de hibrit modeller sunmanın çok daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor.