Ford, ikonik otomobillerinden Fiesta'nın üretimi resmen durdurdu. Banttan inen son Fiesta, çalışanların imzalarıyla sergilenmek üzere ayırıldı.

ABD merkezli otomobil devi Ford, 2022'nin sonlarında çok önemli bir açıklama yaptı. Marka, en ikonik otomobilleri arasında yer alan Fiesta'nın fişini çekeceğini açıkladı. Böylelikle 50 yıllık geçmişe sahip olan Fiesta için yolun sonu gelecekti. Bu durum, Fiesta tutkunlarını derin bir hüzne boğdu.

Bugünse Ford Fiesta için resmen son gün. Marka, son Fiesta'yı da banttan indirdi. Ford'un saklayacağı otomobil, üretimde payı olan tüm çalışanlar tarafından imzalandı. Yarım asırlık otomobil serisi, artık resmen tarih oldu.

İşte banttan inen son Ford Fiesta!

Ford'un Avrupa'daki tüketiciler için açtığı YouTube kanalında bir video yayınlanmıştı. Bu videoda Fiesta ile ilgili nihai karar da resmen açıklanmıştı.

Ford Fiesta için hazırlanan veda videosu:

Peki Ford Fiesta'nın yerine ne gelecek?

Ford'un paylaştığı video, şirketin geleceğe yönelik planlarını da gözler önüne sermişti. Fiesta'nın boşalan koltuğuna şirketin popüler crossover modellerinden Puma'nın elektrikli versiyonu oturacak. Fiesta üretimini yapan Köln'deki fabrika da elektrikli araba üretimi için yeniden elden geçirilecek. Yapılacak çalışmalar sonucunda devasa bir fabrika, yalnızca elektrikli Ford üretimi için çalışmaya başlamış olacak. İlk üretilecek model ise Ford Explorer olacak.

Fiesta'nın yıllar içerisinde yaşadığı dönüşüm:

1976 - 1983 (MK1)

Ford, 1970'li yılların ortasında, piyasada güvenli ve küçük araba kıtlığı olduğunun farkına vardı. Bunun üzerine Fiesta'yı tanıtan şirket, birkaç yıl içerisinde 1 milyon satış rakamına ulaştı.

1983 - 1989 (MK2)

Fiesta'nın popülaritesini görmezden gelmeyen şirket, 1983 yılında ikinci nesil Fiesta ile karşımıza çıktı. Bu neslin en dikkat çeken yanı, onlarca özelleştirilmiş alt modele sahip olmasıydı.

1989 - 1996 (MK3)

Fiesta satmaya devam ettikçe Ford da bu otomobilin üzerine bir şeyler eklemeye karar verdi. Üçüncü nesil Fiesta'da 5 kapılı bir versiyon sunan şirket, ilk iki yılında 2 milyon adet Fiesta satmayı başardı.

1996 - 1999 (MK4)

Dördüncü nesil Ford Fiesta, yepyeni bir motor ve o yıllar için modern sayılabilecek bir tasarıma sahipti. Bu versiyon, o güne kadar sunulmamış sayıda renk seçeneğine sahipti.

1999 - 2002 (MK5)

Beşinci nesil Ford Fiesta, aslında dördüncü neslin makyajlı ve ufak tefek iyileştirmeler yapılmış bir versiyonuydu.

2002 - 2008 (MK6)

2002 yılında piyasaya sürülen altıncı nesil Fiesta, kelimenin tam anlamıyla piyasayı alt üst etti. Dünyanın her bölgesinde çok satanlar arasına giren MK6, ABS ve hava yastıklarını standart olarak sunuyordu ve bu durum, o yıllar için benzersizdi. Bu otomobil, ülkemizde de büyük ilgi gördü.

2008 - 2012 (MK7)

Yedinci nesil Fiesta ise en çok da sahip olduğu teknolojik özelliklerle dikkat çekmişti. Anahtarsız giriş özelliği, ilk kez bu nesilde kullanıldı.

2012 - 2017 (Makyajlı MK7)

MK7'yi güncellemeye karar veren Ford, 2012 yılında 1.0 litrelik EcoBoost motorunu ilk kez Fiesta'da da kullandı. Her zaman olduğu gibi makyajlı MK7 de çok satanlar arasında yer aldı.

2017 - 2023 (MK8)

Kim derdi ki Ford Fiesta, bir gün tarihin tozlu raflarına gömülecek... 2017 yılında tanıştığımız sekizinci nesil Fiesta, hiç de vazgeçilecekmiş gibi görünmüyordu. Ancak geçen yıllar, bu durumun değişmesine yol açtı.

2023 - ∞

MK8 üzerine inşa edilen makyajlı Fiesta ise böyle görünüyordu. Ne diyelim... Işıklar içinde uyu Fiesta.