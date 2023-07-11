Ford'un ilk elektrikli SUV otomobili Mustang Mach-E, Türkiye'ye giriş yaptı. Etkileyici özelliklerle donatılan otomobil, ne yazık ki ultra yüksek bir fiyata satılacak.

ABD merkezli otomotiv devi Ford'un geçtiğimiz yıllarda duyurduğu tam elektrikli otomobili Mustang Mach-E, nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Hayli pahalı bir etikete sahip olan otomobil, her şeye rağmen parası olanın ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Ford Mustang Mach-E neler sunuyor ve bu elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı ne kadar?

Mustang Mach-E'nin Türkiye'ye gelişi önemli. Zira şirket, bu otomobille birlikte ülkemizde ilk kez elektrikli otomobil satışlarına da resmen başlamış oldu. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve önce Ford Mustang Mach-E'nin fiyatına, ardından da özelliklerine bakalım.

Ford Mustang Mach-E Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 198 kW, Elektrikli Standart Range RWD, Otomatik 3.588.600 TL 198 kW, Elektrikli Standart Range AWD, Otomatik 3.952.300 TL

Ford Mustang Mach-E opsiyon fiyatları:

Opsiyon Fiyat Araç Donanımı Metalik Boya 63.900 TL Standart Range RWD, Standart Range AWD Özel Renk 76.600 TL Standart Range RWD, Standart Range AWD Teknoloji Paketi 159.700 TL Standart Range RWD, Standart Range AWD Konfor Paketi 95.900 TL Standart Range RWD Konfor Paketi 48.000 TL Standart Range AWD

Ford Mustang Mach-E özellikleri:

Her şeyden önce Mustang Mach-E, elektrik motoruna sahip olan ilk Mustang ve araç, o geleneksel 3 kapılı Mustang'den bazı izler taşıyor. Aracın dış görünümüne baktığınızda bu SUV'un Mustang serisine ait olduğunu doğrudan anlayabiliyorsunuz. Bu bağlamda Ford, tasarım anlamında yeni elektrik motorlu SUV'unun özünü koruyarak daha da heybetli bir hale getirmeyi başarmış.

Aracın ön kısmında Mustang logosunun kullanılıyor olması bile SUV'un genel görünümüne doğrudan etki yapıyor. Ayrıca aracın kaportası da Mustang'in tasarımından çıkılmadan hazırlanmış. Çünkü aracın kaput bölümü, çamurlukları ve arka kısmı Mustang'in o sert çizgilerini doğrudan ortaya koyuyor.

Aracın iç kısmına baktığımız zaman, yine ABD'li bir otomobil üreticisi olan Tesla'dan esinlenildiğini görüyoruz. Çünkü bu elektrik SUV'un iç kısmında araçla ilgili teknik bilgileri veren ve multimedya sisteminin kontrolünü sağlayan 15.5 inç boyutundaki SYNC 4A sistemli ekran bulunuyor. Şoför mahallinin hemen önünde bulunan dijital gösterge ekranı ise 10.2 inç boyutunda.

Ford Mustang Mach-E'nin dikkat çekici yanlarından bir tanesi de aracın geniş iç hacmi. Öyle ki Ford, aracın iç hacmini özellikler eşya taşınabilmesi için daha da genişletilir bir hale getirdi. Aracın arka koltuklarını tamamen yatırmanız, 1.700 litrelik bagaj alanı ile karşılaşıyorsunuz.

Ford'un yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye gelen versiyonlarında 70 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın güç verdiği elektrik motoru ise kullanıcılara 269 beygir gücü ve 580 Nm'ye kadar tork vadediyor. RWD versiyonda 440 kilometreye kadar ulaşabilen menzil, AWD versiyonda ise 400 kilometre olarak açıklandı. Bu arada; aracın diğer ülkelerinde satılan diğer versiyonlarında 600 kilometreye kadar menzil sunan bir batarya da mevcut.

Bu arada; Ford Mustang Mach-E'de dikkat çekici teknolojik özellikler de var. Örneğin bu otomobilde motor sesini ve ambiyans aydınlatmayı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tek pedal sürüş modu, akıllı hız kontrolü, çarpışma önleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, akıllı bagaj kapağı ve kaçınma manevrası gibi özellikler de Ford Mustang Mach-E'de bulunuyor.

Ford Mustang Mach-E'nin Türkiye fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz?