Ford 4,5 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Kaçakçılığına Dahil Oldu

Ford, 13 yetkili satıcısına gelen araçlarda uyuşturucuyla karşılaşınca polisle iletişime geçti.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili birçok ilginç hikaye bulunsa da son yaşanan skandal, yüksek ihtimalle uzun bir süre boyunca kendinden bahsettirecek. Ünlü otomotiv firması Ford’un da dahil olduğu kaçakçılığın toplam maliyeti, 4,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Meksika’dan gelen metamfetamin teslimatı, ulaşması gerekenden farklı bir yere gitti. Uyuşturucu dağıtıcıları yerine Kanada’daki Ford yetkili satıcılarına giden uyuşturucular polise teslim edildi.

Ontario Eyalet Polisi’nden alınan bilgilere göre 4 yetkili satıcıda yeni gelen araçları incelemekle görevli olan çalışanlar, Ford Fusion sedanlarla uyumlu olmayan lastiklerle karşılaştı. Lastikleri daha yakından inceleyen çalışanlar lastiklerin içerisindeki metamfetamini gördüklerindeyse hemen polisi aradı.

13 Ford yetkili satıcısında bulunan 14 aracın 9’unda metamfetamin tespit edildi. Bunun üzerine polisler, Ford ile iletişime geçerek teslimat bilgilerini temin etti ve benzer araç teslimatlarının tamamını durdurdu. Toplam değeri 4,5 milyon dolar olduğu düşünülen 180 kilogramlık metamfetamin ele geçirildi.