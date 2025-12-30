Ford'un Bir Kere Gösterilip Kaybolan Konsept Spor Otomobili, 40 Yıl Sonra Facebook'ta Ortaya Çıktı

Ford'un 1980'li yıllarda ürettiği bir konsept otomobil, yıllar sonra ortaya çıktı. Ford'un kaybolduğunu düşündüğü araç, aerodinamik testler için kullanılmıştı ve 0,15'lik sürtünme katsayısına sahipti. İşte detaylar...

ABD merkezli otomobil devi Ford ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin 1980'li yıllarda aerodinamik testler ürettiği Probe IV isimli konsept otomobilin ilk örneği, Facebook Marketplace'te satışa çıkarıldı. Öyle ki Ford yetkilileri bile bu aracın kaybolduğunu düşünüyorlardı.

Ford Probe IV Concept, birkaç adet üretilmiş ve Ford'un aerodinamik testleri için kullanılmıştı. Hatta Ford, bu konsept tasarım ile 0,15'lik sürtünme katsayısına ulaşmayı başarmıştı. Ayrıca Ford Probe IV Concept'in 001 şasi numaralı örneği çalışır durumda değildi. Ancak sahibi, bu nadir otomobil için oldukça yüksek bir tutar istiyor.

Ford Probe IV Concept işte böyle görünüyor:

Ford, aerodinamiği ön plana çıkarmak için o günün şartlarını zorladığı konsept aracı ile rüzgâr tüneli testleri gerçekleştirmiş, aerodinamik sistemlerin nasıl olması gerektiğini daha iyi bir şekilde anlama imkânı bulmuştu. Lastiklerin kapatılmış olması ve yan aynaların bulunmaması da bundan kaynaklıydı. Bu arada; Ford Probe IV Concept'in 002 şasi kodlu örneğinin bugün bir müzede sergilendiğini belirtelim.

Bu otomobil çalışmıyor durumda olsa da çok ilginç özelliklere sahip. Mesela süspansiyonlar, farklı test koşulları için manuel olarak ayarlanabiliyorlar. Ayrıca bu otomobilin şasisinde ahşap malzeme de kullanılıyor. Kaput ile camın birleştiği bölgede elektrikli spoiler'a da ev sahipliği yapan konsept otomobil, en çok da koleksiyonerlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

001 kodlu Ford Probe IV Concept ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım ilerleyen günlerde bu araçla ilgili yeni bir gelişme yaşanacak mı...