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Ford Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Ford, binek ve ticari araç modellerinde sunduğu avantajlı kredi kampanyalarıyla araç sahibi olmak isteyenlere farklı finansman seçenekleri sunuyor. Bu içerikte Ford’un güncel kredi fırsatlarını, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan avantajları detaylı şekilde bulabilirsiniz.

Ford Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Yeni bir araç satın alırken finansman koşulları, en az aracın özellikleri kadar önemli hale geliyor. Ford da Haziran 2026 kampanyaları kapsamında hem binek hem de ticari araç modellerinde dikkat çeken kredi destekleri sunuyor. Özellikle Puma, Focus ve Kuga gibi popüler modellerde sunulan %0 faizli kredi seçenekleri, araç sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sağlıyor.

Bu rehberde Ford’un Haziran 2026 dönemine özel kredi kampanyalarını model bazında inceleyecek, hangi araçlarda ne kadar finansman desteği sunulduğunu ve kampanyaların öne çıkan detaylarını ele alacağız. Ayrıca Transit, Tourneo ve Ranger gibi ticari araçlarda sunulan yüksek tutarlı kredi fırsatları ile takas destekleri hakkında da güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Ford Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
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Ford Puma Kampanyası

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Ford Puma, Haziran 2026 dönemine özel 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca mevcut aracını Ford Yetkili Satıcılarına getiren müşteriler, Ford 2. El takas kampanyası kapsamında Puma modelinde %4 takas avantajından yararlanabiliyor.

Ford Puma Gen-E Kampanyası

Tam elektrikli Ford Puma Gen-E, 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte Ford 2. El takas kampanyası kapsamında %2 takas avantajı sunulurken, bu aya özel uygulanan %2 indirim sayesinde modele daha avantajlı koşullarla sahip olmak mümkün oluyor.

Ford Kuga Kampanyası

Ford Kuga, tüzel müşterilere özel olarak sunulan 300 bin TL, 6 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. Ayrıca eski aracını Ford Yetkili Satıcılarına getiren müşteriler, Ford 2. El takas kampanyası kapsamında Kuga için sunulan %4 takas avantajından yararlanabiliyor.

Ford Focus Kampanyası

Ford Focus, Haziran 2026'ya özel 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bunun yanında Ford 2. El takas kampanyası kapsamında %4 takas avantajı sunulurken, peşin alımlarda geçerli %5 indirim fırsatıyla model daha avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

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