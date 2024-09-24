Ford, Mavercik Pickup'ları Tekrar Geri Çağırdı

Ford, geri görüş kameralarındaki sorunlardan dolayı Maverick pickupları geri çağırdı.

Ford'un popüler araçlarından Maverick'i bir kez daha geri çağırma kararı aldı. Amerikan otomotiv devinden yapılan açıklamaya göre araçların geri görüş kamerası, yazılımlarında bulunan bir hata sebebiyle donabiliyor ve bu durum da güvenlik tehlikesi oluşturabiliyor. Geri çağrılan araçların 2021-2023 yılları arasında üretilen ve "Connected Touch Radio" özelliğine sahip araçlar olduğu belirtildi.

Ford, bu sorunun geçtiğimiz haziran ayından bu yana farkında olduğunu ve kamera üzerinde stres testleri gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu stres testlerinin sonuçlarına göre sorunun nedeni ise bir bellek sızıntısı. Bu testlere göre kamera donmakla kalmıyor ve görüntünün düzgün işlenmediği veya geç oluştuğu sorunlarla da karşı karşıya bırakıyor.

Kazalara da neden olmuş

Ford'dan gelen açıklamaya göre bu sorunun yaşandığı araçlar, 3 Şubat 2021 ile 28 Kasım 2023 arasında üretildi. Mevcut modellerde ise böyle bir sorun olmadığı ise stres testleri ile ortaya çıktı. Amerikan devi, geri görüş kamerası sorunları nedeniyle dört garanti talebi, 22 şikayet ve iki kaza bildirimi aldıklarını açıkladı. Öte yandan bu olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtiliyor.

Bu sorunla ilgili araç sahiplerinin bilgilendirilmesi süreci 30 Eylül'de başlayacak. Araçlar servislerde güncel yazılımlar yükletilerek onarılacak. Ford, Maverick'i ilk defa geri çağırmıyor. Bu yılın başında da bazı Maverick modelleri, kendi kendilerine vitesi boşa aldıkları için geri çağrılmıştı.