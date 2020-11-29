VW ve Tesla Bütçe Dostu Elektrikli Otomobiller Geliştiriyor

Yeni bir rapora göre hem Alman otomotiv devi Volkswagen hem de elektrikli otomobil sektörünün lideri Tesla, uygun fiyatlı araçlar üzerinde çalışıyor. Batarya teknolojilerindeki gelişmeler, Tesla'nın fiyatları 25 bin dolar seviyesine kadar çekmesine yardımcı olacak.

Geleceğin otomotiv sektörü, elektrikli araçların etrafında şekilleniyor. Bu alanda Elon Musk'ın CEO'luğu üstlendiği ABD'li şirket Tesla başı çekerken Volkswagen gibi diğer sektör devi firmalar da kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu araçların ortak bir noktası var: Yüksek fiyat etiketleri.

Son dönemlerde ortaya çıkan yeni bir rapora göre hem Tesla hem de Volkswagen daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor. 25 ila 30 bin dolar arasında fiyat etiketine sahip olması beklenen bu otomobillerin, dünya çapında elektrikli araçlara geçişi daha uygun hale getirmesi bekleniyor.

Batarya teknolojisindeki gelişmeler, uygun fiyatlı elektrikli otomobillere imkân sağlıyor:

Yüksek fiyatlar, araç satın alanların elektrikli araçlara kıyasla tercihini geleneksel fosil yakıtlı bir araçtan yana kullanmasındaki en büyük etken olarak biliniyor. Öte yandan elektrikli araçların en pahalı parçalarından biri olan bataryalardaki gelişmeler, bu araçların fiyatının düşmesinde büyük rol oynuyor. Son yıllarda artan sürüş menzilleri de daha fazla tüketicinin elektrikli otomobille ilgilenmesine yardımcı oluyor.

Eylül ayında Tesla, 25 bin dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olan ve yeni bir pil teknolojisi kullanan daha küçük ancak uzun menzilli bir elektrikli otomobil planladığını duyurdu. Şirketin CEO'su Elon Musk ayrıca aracın tamamen otonom olacağını ve önümüzdeki üç yıl içerisinde yollardaki yerini alacağını söyledi.

Musk, daha önce Tesla'nın büyük ihtimalle hiçbir zaman 35 bin doların altında bir araba üretmeyeceğini söylemişti. Tesla'nın kendi bataryalarını geliştirmesi, maliyetlerin düşmesine ve şirketin daha uygun fiyatlı otomobiller üretmesine izin verecek gibi görünüyor.

Öte yandan Alman otomotiv devi Volkswagen, Polo büyüklüğünde bir elektrikli otomobili hedefliyor. Şirket aracın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgi paylaşmadı ancak raporlar, 2024 ile 2025 yıllarını işaret ediyor. Fiyatlandırmanın ise 20 bin eurodan başlaması bekleniyor.