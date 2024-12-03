Ford Otosan, ilk elektrikli aracı Puma Gen-E’yi tanıttı. Aracın özellikleri, menzili hakkında detaylar ortaya çıktı.

Ford Otosan, elektrikli otomobil dünyasına iddialı bir adım atarak, ilk tamamen elektrikli modeli olan Puma Gen-E’yi tanıttı. Romanya'daki Craiova fabrikasında üretilen bu yeni model, nisan ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni Puma Gen-E, şehir içinde 523 km, şehir dışında ise 376 km'ye kadar menzil sunuyor. Aracın %10-80 şarj doluluğuna ulaşması sadece 23 dakika sürüyor.

Yeni Puma Gen-E özellikleri

8 saniyelik 0-100 km hızlanma süresiyle de performans açısından dikkat çekiyor. Ford’un ilk elektrikli modeli olarak, Türkiye’de %10’luk ÖTV diliminde yer alması beklenen Puma Gen-E, uygun fiyatıyla elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getirecek.

Tasarımıyla dikkat çeken Puma Gen-E, modern hatları ve aerodinamik yapısıyla oldukça şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca, 13.1 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri. Bu verimlilik, aracın uzun menzil sunmasını sağlarken, çevre dostu bir sürüş deneyimi vadediyor. İç mekanında ise gelişmiş teknolojiler yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kablosuz bağlantı özellikleri, sürücülere pratik bir deneyim sunuyor.

Ford Otosan’ın elektrikli otomobil hamlesi Puma Gen-E ile başlamış oldu diyebiliriz. Elektrikli araç pazarındaki rekabetin arttığı bu dönemde, Puma Gen-E modelinin satışa sunulması, sektördeki gelişmeleri etkileyeceğe benziyor.