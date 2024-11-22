2024'ün Ocak-Eylül döneminde en çok elektrikli otomobil satan markaları paylaşıldı. Tesla ve BYD'nin 2024'te de lider konumlarını korudukları görüldü.

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde dünya genelinde en çok elektrikli otomobil satan markalar açıklandı. Tesla, 1.3 milyonluk satışla lider konumunu sürdürürken Çinli BYD, giderek rakibine yaklaşarak dikkatleri üzerine çekiyor.

2024'ün Ocak-Eylül döneminde dünya çapında en fazla elektrikli otomobil satan markalar açıklandı. Tesla, 2024'ün ilk dokuz ayında 1 milyon 293 bin adet elektrikli araç satarak satış liderliğini elinde tutuyor.

Togg, global listede 33. sırada yer aldı

Tesla'yı 1 milyon 169 bin adetle BYD takip ederken Geely ve Volkswagen gibi büyük oyuncular ise 500 bin adet seviyelerinde kaldılar. Listede premium markalardan BMW ve Mercedes de ilk 10'da yer alıyor. Türkiye'nin yerli elektrikli aracı Togg ise, 17 bin 49 adet satışla listenin 33. sırasında yer aldı.

Togg, ülke içinde dikkat çekici bir satış rakamına ulaşırken, dünya çapında önemli bir büyüklüğe sahip olan BYD'nin satışları ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. Tesla'nın satışları ise bir önceki yıla kıyasla %3 oranında bir düşüş yaşasa da pazardaki liderliğini koruyor.

2024'ün en çok elektrikli araç satan markalar