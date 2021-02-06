Amerikalı otomobil üreticisi Ford, ikonik pick up modellerinden olan Raptor için elektrikli ve hibrit modeller üretmeyi planlamadığını açıkladı.

Ford'un F-150 modeli yakın zamanda hibrit motorlu bir varyanta kavuşmuştu. Önümüzdeki ay da bu seriye bir elektrikli model ekleneceği biliniyor. Yine de Ford'a göre elektrikli güç üniteleri, yüksek performans vermesi amaçlanan Raptor modeline gelmeyecek.

F-150'nin program yöneticisi Tony Greco, elektrikli Raptor'un şu anda üretilmesi planlanan araçlar arasında yer almadığını açıkladı. Muscle Car & Truck dergisine konuşan Greco, "Raptor'u Raptor olması için tasarlayıp ürettik" ifadelerini kullandı.

Elektrikli motor off-road'da yetersiz

Bu kararın arkasında yatan nedeni de açıklayan Greco, elektrikli güç ünitesine sahip araçların off-road performansının hiç de iyi olmadığını ve Raptor kullanıcılarının da off-road performansına önem verdiğini söyledi. Yine de ileride daha güçlü hibrit ya da elektrikli F-150 modelleri üretmeyi planladıklarını belirtti.

Firmanın şimdilik hibrit ya da elektrikli Raptor planı bulunmasa da hem üçüncü nesil Raptor'un gelişim süreci, hem de elektrikli F-150'lerde öğrenecekleri yeni beceriler sayesinde ileride hibrit ya da sıfır salınımlı Raptor modelleri görmemiz ihtimali bulunuyor.

Amerikalı firma şu ana kadar yeni Raptor'un motorunun kaç beygir güç ürettiğini ya da torkunu açıklamadı. Beklentiler ise çifte turbo şarjlı 3,5 litrelik bir V6 motor kullanılacağı ve bu motorun bir önceki nesilden daha yüksek olacağı yönünde. F-150'deki PowerBoost Hibrit Sistem'in 430 beygir güç ürettiğini düşünürsek daha yapılı olan Raptor'ın makası açmasını bekleyebiliriz.

Raptor motorları büyümeye devam edecek

Hibrit ve elektrikli modeller çoktan rafa kaldırılmış olsa da Raptor serisi genişlemeye devam edecek. 2022 yılında V8 motorlu Raptor R modelleri banttan inmeye başlayacak. Bu modelin yollara çıkmasıyla birlikte 5,2 litrelik Predator V8 motorlu Ram 1500 TRX'i devreden çıkaracağı da söyleniyor.

Son dönemde elektrikli güç ünitelerine sahip araçlar gittikçe popüler hale geliyor olsa da Raptor serisinde bir süre daha içten yanmalı motorları görmeye devam edeceğiz. Bakalım Ford F-150 serisi, Raptor için de bir dönüşüm başlatabilecek mi?